हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOG Box Office Collection Day 4: पवन कल्याण की 'ओजी' बनी तूफान, संडे को कर डाली छप्परफाड़ कमाई, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी किया नाम

OG Box Office Collection Day 4: पवन कल्याण की 'ओजी' बनी तूफान, संडे को कर डाली छप्परफाड़ कमाई, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी किया नाम

OG Box Office Collection Day 4: पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ‘ओजी’ की ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा. इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 07:40 AM (IST)
Preferred Sources

पावर स्टार पवन कल्याण की मच अवेटेड गैंगस्टर ड्रामा "दे कॉल हिम ओजी" बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. सुजीत निर्देशित फिल्म में इमरान हाशमी और प्रियंका मोहन ने भी अहम रोल प्ले किए हैं. धुआंधार ओपनिगं के बाद इस फिल्म की कमाई में तीसरे दिन गिरावट देखी गई थी. चलिए जानते हैं "दे कॉल हिम ओजी" ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को कितनी कमाई की है?

ओजी ने रिलीज के चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ‘ओजी’ ने दर्शकों का दिल जीत लिय़ा है. ये फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने धमाकेदार ओपनिंग की थी. हालांकि इसके बाद से इसकी कमाई गिर रही है लेकिन फिर भी इसने अच्छा-खासा कलेक्शन कर लिया है. वीकेंड पर तो इसने खूब नोट कमाए हैं.

वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘ओजी’ ने पेड प्रीव्यू में 21 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद इसकी पहले दिन की कमाई 63.75 करोड़ रुपये रही. वहीं दूसरे दिन इसके कलेक्शन में 71.06 फीसदी की गिरावट आई और इसने 18.45 करोड़ का कारोबार किया. तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को ‘ओजी’ ने 0.27 फीसदी की तेजी दिखाई और 18.5 करोड़ कमाए.

  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘ओजी’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले संडे को 18.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी चार दिनों की कुल कमाई अब 140.20 करोड़ रुपये हो गई है. 4

ओजी बनी टॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
सिर्फ़ चार दिनों में, ओजी ने सिर्फ एक को छोड़कर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सभी तेलुगु रिलीज़ को पीछे छोड़ दिया है. पवन कल्याण की यह फ़िल्म अब टॉलीवुड की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म है, जो सिर्फ़ संक्रांतिकी वस्तुनम से पीछे है.

2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्में

  • संक्रांतिकि वस्थूनम्: 186.90 करोड़
  • ओजी: 140.20 करोड़
  • गेम चेंजर: 136.92 करोड़
  • डाकू महाराज: 91.11 करोड़
  • कुबेर: 90.89 करोड़
  • हरि हर वीरा मल्लू: 87 करोड़
  • मिराई: 85.29 करोड़
  • हिट 3: 81 करोड़
  • थांडेल: 66.06 करोड़
  • किंगडम: 51.98 करोड़

दे कॉल हिम ओजी के बारे में
सुजीत द्वारा निर्देशित और डीवीवी दानय्या व कल्याण दासारी द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित, दे कॉल हिम ओजी में पवन कल्याण ओजस गंभीरा की भूमिका में हैं, जो एक खूंखार गैंगस्टर है जिसे अपने हिंसक अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी खूंखार विलेन ओमी भाऊ के रूप में अपना तेलुगु डेब्यू किया है. उनकी मौजूदगी ने इस ड्रामा को और भी एक्साइटिंग बना दिया है. फिल्म में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी और प्रकाश राज भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

 

 

Published at : 29 Sep 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Pawan Kalyan They Call Him OG
