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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानयनतारा की 'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर रिलीज, दिवाली पर 'रामायण' से होगा महाक्लैश

नयनतारा की 'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर रिलीज, दिवाली पर 'रामायण' से होगा महाक्लैश

साल 2020 में आई नयनतारा की फिल्म 'मुकुथी अम्मान' हिट रही थी. अब इसका सीक्वल आ रहा है और मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है. साथ ही इसकी रिलीज डेट भी बता दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Sep 2026 08:55 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा की अगली फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2' को लेकर हाल ही में खबरें आई थीं कि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज हो सकती है और अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. साथ ही इसका टीजर भी आ चुका है. एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नयनतारा देवी के किरदार में नजर आएंगी. ये मूवी उनकी साल 2020 की हिट फिल्म 'मुकुथी अम्मान' का सीक्वल है. 

'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर आया

सोमवार को गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर मेकर्स ने नयनतारा की फिल्म 'मुकुथी अम्मान 2' का टीजर रिलीज किया. टीजर देखने पर पता चलता है कि दुष्टों के संहार के लिए नयनतारा एक बार फिर से देवी रूप अपनाती है. कहानी पहले पुराने दौर में जाती है, फिर नए दौर में पहुंचती है जहां एक राज्य में लोग एक आपदा की चपेट में आ जाते हैं और फिर वो महाशक्ति की तरफ जाते हैं. टीजर को नयनतारा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया है.

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'रामायण' से होगा मुक़ाबला

टीजर शेयर करने के साथ ही मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है. ये तमिल फिल्क 6 नवंबर को दिवाली पर आ रही है. हालांकि इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिवाली पर ही रणबीर कपूर और साई पल्लवी की बिग बजट और मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' भी दस्तक देगी.

दो पार्ट में बन रही रामायण का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. रामायण हिंदी कि अलावा तेलुगु, तमिल मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज होगी. ऐसे में ये जरूर 'मुकुथी अम्मान 2' कि लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी. अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बॉक्स ऑफिस पर आखिर नयनतारा की फिल्म का क्या हाल होता है? इसके अलावा तमिल सुपरस्टार सूर्या की फ़िल्म 'सीन' (Scene) भी दिवाली पर ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'मुकुथी अम्मान 2' की कास्ट

'मुकुथी अम्मान 2' में नयनतारा के साथ योगी बाबू, श्रुति एस, सिंगमपुली अन्नावी, वीआर स्वामीनाथन, शिवकुमार एस, सुनील वर्मा, वर्षिनी वेंकट, रेजिना कैसेंड्रा, मायना नंदिनी, गरुड़ राम जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे. सुंदर सी ने इसका डायरेक्शन किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
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