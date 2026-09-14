बॉलीवुड के दमदार एक्टर आयुष्मान खुराना की बेहतरीन एक्टिंग का हर कोई फैन है. आयुष्मान खुराना ने कई फिल्मों के जरिए सीधे फैंस के दिलों को छुआ है. हालांकि उनका यहां तक पहुंचने का सफर बेहद संघर्ष भरा और दिलचस्प भी रहा है. बॉलीवुड में आने से पहले आयुष्मान ने कुछ एक टीवी शोज में भी काम किया था. वहीं जब वो मुंबई में अपना करियर बनाने आए थे तो एक्टर को इधर-उधर रहकर दिन गुजारने पड़ते थे.

आयुष्मान खुराना आज अपना 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. चर्चित शो रोडीज को जीतकर सुर्खियों में आए आयुष्मान ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. अपनी फिल्मों के अलावा आयुष्मान अपनी गायकी के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब वो ट्रेन में गाना गाया करते थे. आइए आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं.

कभी ट्रेन में गाते थे आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था. आयुष्मान की पहचान एक्टर के अलावा सिंगर और टीवी होस्ट के रूप में भी हैं. अभिनेता को शुरू से ही एक्टिंग और सिंगिंग का शौक रहा है. आयुष्मान ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से की थी.

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कॉलेज के दिनों में आयुष्मान खुराना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लेग्रुप 'आगाज' और 'मंचतंत्र' की शुरुआत की थी. वहीं वो उन दिनों में थिएटर भी किया करते थे. इस दौरान अक्सर उन्हें मुंबई आना होता था. तब ट्रेन में सफर करते वक्त अभिनेता अपने दोस्तों के साथ गाने गाया करते थे.

मुंबई आए तो दोस्तों के पास रहे आयुष्मान

काम की तलाश में आयुष्मान मुंबई आए थे तब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. तब उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की थी. वो अपने एक दोस्त के फ्लैट पर पहुंचे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था. हालांकि वहां तीन लोगों के रहने लायक जगह नहीं थी. बताया जाता है कि जब आयुष्मान अपने दोस्त के घर गए थे तब किसी वजह से उनके दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो गया था और वो गुस्सा थे. ऐसी स्थिति में आयुष्मान ने उन दोनों के बीच में सोकर रात गुजारी थी.

अगले ही दिन आयुष्मान खुराना अपने उस दोस्त के घर से चले गए थे और फिर उनकी मदद उनके एक दूसरे दोस्त ने की थी जो मेडिकल हॉस्टल में रहता था. आयुष्मान भी उसके साथ मेडिकल हॉस्टल में रहने लगे, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर. एक्टर वहां खुद को मेडिकल स्टूडेंट कहते थे, ताकि उनके रहने में कोई खलल पैदा ना हो.

इन गानों को दी आवाज

आयुष्मान खुराना ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग के अलावा फैंस को अपनी आवाज से भी दीवाना बनाया. आयुष्मान 'यहीं हूं मैं', 'मेरे लिए तुम काफी हो', 'सादी गली आजा', 'पानी दा रंग', 'नैन ना जोड़ें' जैसे गानों को आवाज दे चुके हैं.

रोडीज 2 जीता, इन शोज में भी किया काम

आयुष्मान खुराना ने मुंबई आने के बाद MTV रोडीज के लिए ऑडिशन दिया था और फिर वो इसके दूसरे सीजन में नजर आए थे. ख़ास बात ये रही कि अभिनेता ने इसके दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने साल 2007 के सीरियल 'कयामत' और साल 2008 के सीरियल 'एक थी राजकुमारी' में बतौर एक्टर काम किया था.

कई शोज किए होस्ट

आयुष्मान खुराना मल्टीटैलेंटेड हैं. उनके पास एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा होस्टिंग का हुनर भी है. आयुष्मान ने बिग FM के लिए बतौर आरजे काम किया था. वहीं इसके बाद अभिनेता ने 'जस्ट डांस', 'म्यूजिक का महामुकाबला' और 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे रियलिटी शोज के लिए होस्ट की भूमिका भी निभाई.

ऑडिशन के लिए गए तो कास्टिंग डायरेक्टर ने भगाया

आयुष्मान एक दिन एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गए थे तो उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था. दरअसल आयुष्मान ने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा था कि उनका ऑडिशन अकेले में लिया जाए न कि सबके सामने. ये बात सुनकर कास्टिंग डायरेक्टर ने चिढ़ते हुए अभिनेता को वहां से भगा दिया था.

आयुष्मान खुराना की बेहतरीन फिल्में

अभिनेता ने बॉलीवुड में अपना आगाज साल 2012 की हिट फिल्म 'विकी डोनर' से किया था. इसके बाद उन्होंने 'दम लगा के हईशा', 'शुभ मंगल सावधान', 'अंधाधुन', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15', 'बाला' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी फिल्मों से भी फैंस का दिल जीता.

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