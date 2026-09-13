ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी राजेश खन्ना से काम मांगने जाते थे अक्षय कुमार, फिर कैसे बने उनके दामाद?

कभी राजेश खन्ना से काम मांगने जाते थे अक्षय कुमार, फिर कैसे बने उनके दामाद?

अक्षय कुमार के करियर के शुरुआती दिनों से जुड़ा राजेश खन्ना का एक किस्सा बेहद दिलचस्प है. कभी काम की तलाश में उनके ऑफिस पहुंचने वाले अक्षय का रिश्ता बाद में उनसे और भी खास हो गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 13 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

आज अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के बड़े और कामयाब एक्टर्स में लिया जाता है. सालों से अपनी फिल्मों और अलग-अलग रोल्स से ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाने वाले अक्षय आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. लेकिन उनके करियर की कहानी में एक ऐसा रिश्ता भी है, जिसे देखकर लगेगा मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी हो. यह रिश्ता बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़ा है. कभी जिस एक्टर से अक्षय काम मांगने अपनी फोटोज लेकर उनके ऑफिस जाते थे, वक्त ने बाद में उन्हें उसी सुपरस्टार का दामाद बना दिया.

काम मांगने राजेश खन्ना के ऑफिस जाते थे अक्षय

TOI में छपी रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था कि वह काम की तलाश में राजेश खन्ना के ऑफिस जाया करते थे. उनके पास अपनी फोटोज होती थीं और उम्मीद रहती थी कि शायद सुपरस्टार उन्हें किसी फिल्म में मौका दे दें.

ये भी पढें: अजीत कुमार को गले गलाने के लिए दौड़े थलापति विजय, तृषा कृष्णन भी साथ आईं नजर

अक्षय बताते हैं,  ‘मैं राजेश खन्ना जी से काम मांगता था, लेकिन उस समय मुझे कोई रोल नहीं मिलता था. वो मुझे बाद में आने के लिए कहते थे.’ उस वक्त अक्षय के लिए शायद यह सिर्फ एक स्ट्रगल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले सालों में उनका रिश्ता राजेश खन्ना से इतना खास हो जाएगा.

बचपन से ही राजेश खन्ना के फैन थे अक्षय

इतना ही नहीं वे बताते हैं कि फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचने से पहले भी उनका राजेश खन्ना से अलग ही आकर्षण था. उन्होंने कहा, ‘उस दैर में जिस तरह बाकी लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर इकट्ठा हो जाते थे, मैं भी वैसा ही करता था. मैं भी उन्हें देखने के लिए उनके घर के बाहर खड़ा रहता था.’ वे उन दिनों को भी याद करते हैं जब मम्मी-पापा के साथ राजेश खन्ना के घर के पास से गुजरते थे.

ये भी पढें: शहनाज गिल को नहीं है फिल्म ‘100%’ के न बनने का दुख! एक्ट्रेस ने बताई वजह

ट्विंकल खन्ना से हुई शादी

समय के साथ अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली. इसी दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई. दोनों ने 2001 में शादी कर ली. इस तरह जिस राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कभी एक काम की उम्मीद लेकर जाते थे, कुछ साल बाद वही उनके ससुर बन गए. अक्षय कहते हैं, ‘मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था. ट्विंकल से शादी भी उन्हीं में से एक है.’

राजेश खन्ना के निधन के बाद भी अक्षय कई बार उनके साथ बिताए पलों और उनसे मिली सीख के बारे में बात कर चुके हैं. अक्षय बताते हैं कि राजेश खन्ना अपने करियर की गलतियों के बारे में उनसे खुलकर बात करते थे. अक्षय कहते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, खासकर क्या बिलकुल नहीं करना है. ये सच है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने राजेश जी से ही सीखा है.’

अब ‘हैवान’ को लेकर चर्चा में हैं अक्षय कुमार

राजेश खन्ना के ऑफिस में कभी काम मांगने वाले अक्षय कुमार आज खुद एक बड़े स्टार हैं. हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘हैवान’ में वह सैफ अली खान के साथ नजर आ रहे हैं. 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में दोनों पहली बार एक साथ लीड रोल में दिखाई दिए हैं. फिल्म में अक्षय एक नेगिटिव रोल निभा रहे हैं और इस रोल से एक बार फिर उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया है.

और पढ़ें
Published at : 13 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 6 बजे तक का कलेक्शन
'हनुमान अंश' के आगे दम नहीं दिखा पा रही 'मिर्जापुर द मूवी', जानें 6 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
6 बजे तक 'हनुमान अंश' 200 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' 200 करोड़ के पार, 'भूत बंगला' को पछाड़ बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने TIFF में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां
पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने TIFF में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
हेल्थ
20-30 की उम्र में भी कैंसर का खतरा, इन संकेतों को मामूली समझने की गलती न करें
20-30 की उम्र में भी कैंसर का खतरा, इन संकेतों को मामूली समझने की गलती न करें
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget