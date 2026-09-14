मशहूर फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ की थी. हालांकि अब उन्होंने अपनी एक नई फिल्म को लेकर दावा किया है कि ये धुरंधर से भी बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी. रामगोपाल वर्मा 'सैयारा' फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं और हाल ही में एक पोस्ट में इसकी कहानी का खुलासा करते हुए उन्होंने इसे लेकर बड़ा दावा किया है.

दाऊद और छोटा राजन के अलग होने के समय की है कहानी

रामगोपाल वर्मा ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपनी अगली फिल्म की कहानी का खुलासा करते हुए बताया कि कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के अलग होने के वक्त की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'सौत्या नाम के एक शख्स की वजह से दाऊद इब्रहिम और छोटा राजन अलग हुए थे. कहानी उसी वक्त की है. इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि बाद में भारत की खुफिया एजेंसी घटनाओं में किस तरह से शामिल थी और किस वजह से साल 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था.'

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रामगोपाल का दावा- 'धुरंधर' से बड़ी है उनकी फिल्म

रामगोपाल ने आगे ये दावा भी किया कि उनकी फिल्म 'धुरंधर' से आगे होगी. उन्होंने लिखा, 'ये फिल्म 'धुरंधर' से कहीं बड़े पैमाने पर होगी और सत्या की तुलना में ये ज्यादा डाउन टू अर्थ होगी.' बता दें कि सत्या साल 1998 में आई थी, जिसमें मनोज बाजपेयी ने अहम रोल निभाया था और इसे रामगोपाल ने डायरेक्टर किया था.

With regard to the film I am co producing, with @Mohit11481 directing .. yes , I wrote the script but he upped it far higher to an altogether another dimension .. The story is set in the times of the Dawood ibrahim , Chota Rajan split , due to a man called Sautya and how the Indian intelligence agencies were involved in the later proceedings which further led to some key events of the aftermath of the 93 serial blasts For a story with this kind of a backdrop Mohit brought in a tremendous flair of his own brand of “from the heart characters , superlative emotional music and never before thought of ultra realistic action” Not that I am comparing us to them, but just as an example , I always wondered how it will be , if Coppola directed JAWS or Spielberg directed GODFATHER the contrast being the point. But their character mastery is the commonality and after seeing his vision for what I wrote , I believe that Mohit’s film will be much larger in scale than DHURANDHAR , and much more rooted than SATYA in its heart . — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 14, 2026

रामगोपाल प्रोड्यूसर तो मोहित सूरी डायरेक्टर

रामगोपाल वर्मा ने ये भी बताया कि इस फिल्म को मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं रामगोपाल इसकी कहानी लिख रहे हैं और वो इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं. इस गैंगस्टर फिल्म में अल्ट्रा-रियलिस्टिक एक्शन और बेहतरीन इमोशनल म्यूज़िक होगा.

मोहित की 'सैयारा' ने कमाए थे 570 करोड़

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी पिछली फिल्म 'सैयारा' थी. जुलाई 2025 में रिलीज हुई इस मूवी ने दुनियाभर में 570 करोड़ रुपये की कमाई की थी और ये ब्लॉकबस्टर निकली थी. इससे डेब्यू करने वाले अहान पांडे के अपोजिट अनीत पड्डा ने अहम रोल निभाया था. इसके बाद से ही फैंस मोहित के अगले प्रोजेक्ट के लिए बेताब हैं. इसी बीच रामगोपाल ने ये ऐलान करके फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है

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