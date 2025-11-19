नयनतारा के बर्थडे पर पति विग्नेश ने लुटाया प्यार, गिफ्ट में दी करोड़ों की कार

नयनतारा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपनी कमाल की खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया है. आज अदाकारा अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस खास दिन पर एक्ट्रेस के पति विग्नेश शिवान ने उनपर खूब प्यार लुटाया है. विग्नेश शिवान ने अपनी पत्नी को करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट की है.

सोशल मीडिया पर सभी नयनतारा को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इसी बीच अदाकारा के पति ने भी उनके इस स्पेशल डे की खुशी को दोगुना कर दिया है. विग्नेश शिवान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर वाइफ को बर्थडे विश किया है. इस पोस्ट में नयनतारा अपने पति और बच्चों के साथ अपनी नई रोल्स रॉयस के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लग्जरियस कार की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Vignesh Shivan (@wikkiofficial)



'जिस दिन आपका जन्म हुआ वो एक आशीर्वाद है'

विग्नेश शिवान ने पोस्ट में नयनतारा के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है. उन्होंने लिखा- 'जन्मदिन मुबारक हो मेरी उयिरय. जिस दिन आपका जन्म हुआ वो एक आशीर्वाद है. मैं तुमसे सच्चा, पागलों जैसा, गहरा प्यार करता हूं, मेरी अजगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं. आपके उयिर, उलग, बड़े उयिर और आपके सभी प्यारे लोगों की ओर से एक अभिभूत दिल और प्यार से भरे जीवन के साथ, यूनिवर्स और सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हमेशा हमें सबसे अच्छे पल देने के लिए, जो सिर्फ भरपूर प्यार, अटूट पॉजीटिविटी और शुद्ध सद्भावना से भरे हों.'

सोशल मीडिया पर विग्नेश शिवान का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. इसके साथ ही कई सेलेब्स ने भी नयनतारा को है के जन्मदिन की बधाई दी है.

नयनतारा और विग्नेश शिवान की लव स्टोरी

नयनतारा और विग्नेश शिवान ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया. इसके बाद 2022 में फाइनली कपल ने एक दूजे संग साथ फेरे ले लिए. उसी साल सरोगेसी के मदद से ये कपल 2 जुड़वां बच्चों के पैरेंट्स बने और अब चारों अपनी लाइफ खुशी से एंजॉय कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कपल काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपने स्पेशल मोमेंट की झलकियां फैंस संग शेयर करते हैं.