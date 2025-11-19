हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंटरनेट पर छाई शाहरुख-सलमान की जोड़ी, ‘ओ ओ जाने जाना’ पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो हुआ वायरल

इंटरनेट पर छाई शाहरुख-सलमान की जोड़ी, ‘ओ ओ जाने जाना’ पर किया जबरदस्त डांस, वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan-Shah Rukh Khan Video: सलमान और शाहरुख का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दोनों स्टार ओ ओ जाने जाना गाने पर डांस करते नजर आ रहे है. फैंस को उनका ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 03:13 PM (IST)
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और भाईजान सलमान खान की जोड़ी हमेशा से सबसे आइकॉनिक मानी जाती है. जब भी ये दोनों ऑनस्क्रीन या ऑफस्क्रीन साथ आते हैं तो, माहौल बन जाता है. उनकी केमिस्ट्री, स्टार पावर और चार्म को कोई मैच नहीं कर सकता. कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ है. दोनों खान दिल्ली में एक प्राइवेट वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंचे. शाहरुख और सलमान ने दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, बल्कि सभी मेहमानों और देशभर के बॉलीवुड फैंस के लिए इस शाम को खास बना दिया.

‘ओ ओ जाने जाना’ किया जबरदस्त डांस
दिल्ली की इस वेडिंग से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्टेज पर शाहरुख खान और सलमान खान साथ दिखाई दे रहे हैं, और इस क्लिप ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. वजह भी खास है क्योंकि शाहरुख, सलमान के सुपरहिट गाने ‘ओ ओ जाने जाना’ पर उनके साथ डांस करते नजर आए. जैसे ही दोनों ने स्टेप्स मिलाए, भीड़ खुशी से झूम उठी और इंटरनेट पर फैंस वीडियो बार-बार देखने लगे. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शाहरुख को सलमान के इस गाने के सारे हुक स्टेप्स याद थे.

 
 
 
 
 
फैंस जमकर कर रहें हैं तारीफ
दोनों स्टार्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके इस जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं.एक यूजर ने खुशी जताते हुए लिखा, “दो भाई दोनों तबाही ”, तो दूसरे ने कमेंट किया, “पठान X टाइगर .” किसी ने कहा, “शाहरुख को सलमान के गानों के स्टेप्स याद हैं, ये कमाल है!” वहीं एक और यूज़र ने SRK की एनर्जी की तारीफ करते हुए लिखा, “शाहरुख की एनर्जी लाजवाब है, और उन्हें सलमान के गानों के स्टेप्स तक याद हैं.”

अपकमिंग फिल्में
फिल्मों की बात करें तो इन दिनों शाहरुख खान ‘किंग’ फिल्म की तैयारी में जुटे हैं. इसमें उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे. वहीं सलमान खान जल्द ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगे. चर्चा ये भी है कि शाहरुख की फिल्म किंग में सलमान एक स्पेशल केमियो कर सकते हैं और फैंस दोनों को फिर साथ देखने का मौका पा सकते हैं. 

Published at : 19 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Shah Rukh Khan SALMAN KHAN
