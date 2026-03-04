हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाशादी के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने दिया खास तोहफा, रिसेप्शन से पहले फैंस के साथ मनाया जश्न

VIROSH Wedding Party: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद हैदराबाद में पहली बार फैंस से मुलाकात की. कपल ने फैंस को अपने हाथों से खाना परोसा जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 12:36 PM (IST)
शादी के बाद सितारों की पहली झलक हमेशा खास होती है. साउथ सिनेमा के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद पहली बार अपने फैंस से मुलाकात की. हैदराबाद में आयोजित इस खास 'मीट एंड ग्रीट' इवेंट में दोनों ने सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि अपने हाथों से फैंस को खाना भी परोसा. इस दौरान कपल का एक प्यारा सा पल भी देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

विजय-रश्मिका ने फैंस को खिलाया खाना
मंगलवार को हैदराबाद में हुए इस कार्यक्रम का माहौल बहुत पारिवारिक था. जगह को फूलों से सजाया गया था और एक बोर्ड पर लिखा था 'वेलकम टू आवर एक्सटेंडेड फैमिली. विथ लव, #विरोश'. ये इवेंट उनकी शादी की खुशी को फैंस के साथ शेयर करने के लिए रखा गया था. दोनों ने हर फैन से हाथ मिलाया और ऑटोग्राफ भी दिया. एक वीडियो में दिखा कि रश्मिका ने एक फैन को गले भी लगाया. इतना ही नहीं, दोनों ने खुद खाना परोसकर सबका दिल जीत लिया. बाद में वे फैंस के साथ बैठकर खाना खाते नजर आए.

 
 
 
 
 
इसी बीच वायरल वीडियो में रश्मिका अपने पति विजय को अपने हाथ से खाना खिलाती नजर आईं. रश्मिका ने इस मौके पर सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ सिंपल साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं. वहीं विजय ने फ्लोरल कुर्ता पहना था, जो उन पर काफी अच्छा लग रहा था. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर ढेरों कमेंट्स आए. कई लोगों ने उनकी सादगी और फैंस के लिए प्यार की तारीफ की.

आज होगा ग्रैंड रिसेप्शन
बता दें, रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते को इसी साल फरवरी में ऑफिशियल किया. 26 फरवरी को दोनों ने उदयपुर में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की. शादी की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर छा गईं और लाखों फैंस ने उन्हें बधाई दी. अब 4 मार्च यानी आज दोनों इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं, जो खास मेहमानों के लिए ही रखा गया है.

Published at : 04 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Embed widget