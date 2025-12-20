नानी की 'द पैराडाइज' से आउट हुआ 'बिरयानी' का खतरनाक पोस्टर, 'डेडपूल' एक्टर जुड़े हैं फिल्म से

दसारा की जबरदस्त कामयाबी के बाद निर्देशक श्रीकांत ओडेला और नेचुरल स्टार नानी एक बार फिर साथ आ रहे हैं फिल्म द पैराडाइज के साथ जो इस वक्त देश की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

इसी बीच मेकर्स ने एक नया कैरेक्टर पोस्टर जारी किया है, जिसमें सम्पूर्णेश बाबू ‘बिरयानी’ के रोल में दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर में उनका लुक इतना डरावना और प्रभावशाली है कि यह साफ संकेत देता है कि यह किरदार फिल्म में सबसे खतरनाक और यादगार भूमिकाओं में से एक होने वाला है.

सम्पूर्णेश बाबू का डरावना कैरेक्टर हुआ रिवील

सोशल मीडिया पर द पैराडाइज के मेकर्स ने सम्पूर्णेश बाबू के किरदार ‘बिरयानी’ का कैरेक्टर पोस्टर शेयर किया. पोस्टर में उनका लुक वाकई डराने वाला है और नाम भी उतना ही चौंकाने वाला. आमतौर पर कॉमेडी रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले सम्पूर्णेश बाबू का यह बिल्कुल नया और गंभीर अवतार देखकर सभी हैरान रह गए हैं. पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने इसके साथ एक खास कैप्शन भी लिखा-

A story cannot be set in Hyderabad without Biryani 😉



Introducing an all new @sampoornesh as 'Biryani' from #TheParadise 🔥❤️‍🔥



Jadal's Best Friend 🫂 pic.twitter.com/iMLTQY1jgU — THE PARADISE (@TheParadiseOffl) December 19, 2025

दिलचस्प बात यह है कि जब कॉमेडी करने वाले कलाकार गंभीर रोल निभाते हैं, तो कई बार वे कमाल कर दिखाते हैं. पुष्पा में सुनील का खतरनाक मंगालम सीनू हो या धुरंधर में राकेश बेदी का दमदार किरदार, ऐसे कई उदाहरण हैं. अब द पैराडाइज से साम्पूर्णेश बाबू का ‘बिरयानी’ वाला यह जबरदस्त पोस्टर देखकर लगता है कि एक और यादगार और दमदार किरदार दर्शकों के सामने आने वाला है.

इसके साथ ही द पैराडाइज को श्रीकांत ओडेला की एक और दमदार और बड़े पैमाने की फिल्म माना जा रहा है, जिसमें उनकी अलग पहचान वाली सोच साफ नजर आती है. उनकी फिल्मों में छोटी-छोटी बातों पर दिया गया ध्यान ही उन्हें खास बनाता है और हर प्रोजेक्ट को सुर्खियों में ले आता है.

द पैराडाइज से बढ़ गई हैं दर्शकों की उम्मीदें

दसारा से निर्देशन की शुरुआत करने वाले ओडेला ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत लिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और नानी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई. कम समय में ही श्रीकांत ओडेला इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं, और द पैराडाइज के साथ उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

फिल्म का ओरिजिनल म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जिसमें अनिरुद्ध और अर्जुन चांडी की आवाजें शामिल हैं. यह साउंडट्रैक शुरू से ही दर्शकों को कहानी की दुनिया में ले जाता है और हर पल के असर को और बढ़ा देता है. म्यूजिक फिल्म को और भी खास बनाता है.

'डेडपूल' एक्टर रयान रेनॉल्ड्स करेंगे फिल्म को प्रेजेंट

SLV सिनेमाज के बैनर तले बन रही द पैराडाइज 26 मार्च 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल आठ भाषाओं में दर्शकों तक पहुंचेगी.

खबर है कि मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में द पैराडाइज को प्रेजेंट करने के लिए बातचीत की है. दमदार निर्देशक, मजबूत स्टारकास्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग के साथ द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक अनुभव की ओर बढ़ता कदम नजर आ रहा है.