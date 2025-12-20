अब तक सिर्फ ये 12 भारतीय फिल्में कमा पाई थीं 500 करोड़, 'धुरंधर' बनी 13वीं, देखें पूरी लिस्ट
Dhurandhar Enters 500 Crore Club: लगातार दो हफ्तों से 'धुरंधर' का जलवा कायम है. धमाकेदार शुरुआत के साथ इस फिल्म ने 500 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री कर ली है. साथ ही अपने नाम नया रिकार्ड भी किया.
रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बंपर कमाई कर रही है. लगातार तीन हफ्तों से थिएटर्स में फिल्म का जलवा बरकरार है और ये अपने खाते में ताबड़तोड़ नोट जमा कर रही है.
इसके साथ ही रिलीज के थर्ड सैटरडे भी फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई करते हुए 500 करोड़ के क्लब में अपना कदम रख दिया है. अब आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' ने अपने नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है.
500 करोड़ के क्लब में एंट्री के साथ बना नया रिकार्ड
आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. लगातार दो हफ्तों से फिल्म की कमाई है कि रुकने का नाम ही ले रही है. वर्ल्डवाइड हो या बॉक्स ऑफिस हर जगह सिर्फ 'धुरंधर' धुंआधार कलेक्शन किए जा रही है.
अब फाइनली रणवीर सिंह की पावर पैक्ड मूवी ने 500 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री कर ली है. इसके साथ ही सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' 13वीं फिल्म बन चुकी है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. यहां देखें पूरी लिस्ट.
- पुष्पा : द रूल – 1234.1 करोड़
- बाहुबली 2 – 1030.42 करोड़
- केजीएफ चैप्टर 2 – 859.7 करोड़
- आरआरआर – 782.2 करोड़
- कल्कि 2898 एडी – 646.31 करोड़
- जवान– 640.25 करोड़
- कांतारा चैप्टर 1 – 622.41 करोड़
- छावा – 601.54 करोड़
- स्त्री 2 – 597.99 करोड़
- एनिमल – 553.87 करोड़
- पठान – 543.09 करोड़
- गदर 2 – 525.7 करोड़
सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा डेटा है. इसमें उन फिल्मों के नाम शामिल हैं जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई की. अब 'धुरंधर' की बात करें तो फिल्म ने स्टोरी लिखते समय तक बजे तक 502.88 करोड़ रुपए कमा लिए.
'धुरंधर' वर्ल्डवाइड कलेक्शन
आदित्य धर की ये फिल्म विदेशों में भी अपना डंका बजा रही है. इसकी कमाई है कि रुकने का नाम ही ले रही. 5 दिसंबर को इस स्पाई एक्शन फिल्म ने थिएटर्स में अपने कदम रखे और तभी से इसकी ताबड़तोड़ कमाई देखने को मिल रही है.
सोशल मीडिया हो या न्यूज के हेडलाइंस हर जगह 'धुरंधर' ने अपना नाम छाप दिया है. अब इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो स्कैनिल्क के मुताबिक अब तक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 739.50 करोड़ की कमाई कर ली है.
