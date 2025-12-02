हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर किया पोस्ट, दिखा इंटेंस लुक

सामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी के बाद एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शेयर किया पोस्ट, दिखा इंटेंस लुक

Naga Chaitanya Post: साउथ की स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरू से शादी करके सभी को चौंका दिया है. ये दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे और अब उन्होंने शादी करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 02 Dec 2025 07:58 AM (IST)
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी कर ली है. इस इंटीमेट वेडिंग की फोटोज सामंथा ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और फैंस को चौंका दिया है. सामंथा और राज ने सदगुरु के इशा फाउंडेशन में शादी की है. उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. हर कोई न्यूलीवेड कपल को बधाई दे रहा है. इसी बीच सामंथा के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसे देखकर लोग उनका रिएक्शन कह रहे हैं.

सामंथा और नागा साल 2021 में अलग हो गए थे. तलाक के बाद नागा शोभिता धुलिपाला से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और अब सामंथा ने भी राज से शादी कर ली है. दोनों ही अपनी जिंदगी में मूवऑन कर चुके हैं.

नागा चैतन्य की फोटो हुई वायरल

नागा ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म धूता से एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में उनका इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'धूता एक ऐसा शो है जिसने साबित किया कि अगर एक एक्टर के तौर पर आप क्रिएटिविटी और ईमानदारी के आधार पर कोई फैसला लेते हैं और उसमें अपना बेस्ट देते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे. वे उस एनर्जी को लेंगे और आपको वापस देंगे. थैंक यू! धूता के 2 साल! इसे मुमकिन बनाने वाली टीम को प्यार.' नागा ने अपने इस पोस्ट में काफी लोगों को टैग किया है जिसने उनके इस प्रोजेक्ट पर काम किया था.

 
 
 
 
 
बता दें सामंथा और नागा चैतन्य कई सालों तक डेट करने के बाद 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे. मगर ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई. दोनों ने 2021 में अलग होने का फैसला लिया था. जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हर किसी को चौंका दिया था.

Published at : 02 Dec 2025 07:58 AM (IST)
