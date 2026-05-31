'मुझे कैंसर है...', रामचरण की 'पेड्डी' छोड़ना चाहते थे शिवा राजकुमार, मुश्किल समय को याद कर छलका दर्द

साउथ की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और मेकर्स भी इसकी जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के कलाकार शिवा राजकुमार से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सभी को हैरान और भावुक कर दिया हैं.

कैंसर के इलाज के लिए गए अमेरिका

हाल ही में चेन्नई में हुए प्रमोशनल इवेंट में शिवा ने अपने मुश्किल समय को लेकर बताया कि फिल्म का ऑफर मिलने के बाद उन्हें अपनी बीमारी यानी कैंसर का पता चला था. उन्होंने कहा, 'फिल्म की टीम चाहती थी कि मैं इस किरदार को निभाऊं. जब बुची बाबू ने मुझे कहानी सुनाई, तो मुझे इसका कांसेप्ट बहुत पसंद आया. उसी दिन मैंने राम चरण से भी बात की थी. लेकिन इसके बाद पता चला कि मुझे कैंसर है और इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सोच रहा था कि मुझे ये फिल्म छोड़ देनी चाहिए. लेकिन बुची बाबू ने कहा कि नहीं, हमें आप ही चाहिए. ये उनकी बहुत बड़ी दिलदारी थी. उन्होंने लंबे समय तक मेरा इंतजार किया. इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं. ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार सफर रहा.'

रामचरण ने की शिवा की तारीफ

इसके अलावा राम चरण ने शिवा राजकुमार की जमकर तारीफ की और कहा, 'जब भी शिवन्ना स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है. मैंने 'जेलर' कई बार सिर्फ उनके रोल के लिए देखी है. कार में उनका स्लो-मोशन एंट्री वाला सीन और सिगरेट वाला शॉट आज भी आइकॉनिक है. वो एक आइकॉनिक कलाकार हैं. उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं और उनके एक्सप्रेशंस कमाल के होते हैं.'

ये भी पढ़ें: 52 साल की उम्र में कहर ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, स्टाइलिश अंदाज में बांद्रा में स्पॉट हुआ कपल, देखें वीडियो

इलाज को लेकर शिवा का बयान

शिवा ने फरवरी 2025 में मस्त मगा के साथ पॉडकास्ट में अपने बीमारी और इलाज के बारे में कहा था कि 'मुझे की चिंता थी कि कीमोथेरेपी से मेरे बाल झड़ सकते हैं. डॉक्टरों ने शूटिंग की परमिशन दी थी, लेकिन ज्यादा मेहनत करने से मना किया था. मैं कीमोथेरेपी करवाने के बाद सीधे शूटिंग पर चला जाता था और मैं बहुत थक जाता था. मैं अभी ये नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या किया, लेकिन जब आप फिल्म '45' का क्लाइमैक्स देखेंगे, तो हैरान रह जाएंगे कि मैंने वो सब कैसे किया.'

अमेरिका में हुई सर्जरी

बता दें कि शिव राजकुमार दिसंबर 2024 में कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका गए थे और मियामी में एक अस्पताल में एडमिट थे. वहां उनकी सर्जरी हुई, जिसमें मूत्राशय (ब्लैडर) को निकाला गया था. इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी आंत से नया ब्लैडर बनाया था. बीमारी के बारे में जानने के बाद शिव बहुत डर गए थे, लेकिन उनके परिवार और फैंस के प्यार ने उन्हें हिम्मत दी.

पेड्डी की रिलीज डेट

वहीं बात करें 'पेड्डी' की, तो ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है, जिसे बुची बाबू सना ने निर्देशित किया है. फिल्म में रामचरण, जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे. वहीं शिवा इसके बाद रजनीकांत के 'जेलर 2' में नजर आने वाले है, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

ये भी पढ़ें: Deool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म