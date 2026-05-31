हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मुझे कैंसर है...', रामचरण की 'पेड्डी' छोड़ना चाहते थे शिवा राजकुमार, मुश्किल समय को याद कर छलका दर्द

'मुझे कैंसर है...', रामचरण की 'पेड्डी' छोड़ना चाहते थे शिवा राजकुमार, मुश्किल समय को याद कर छलका दर्द

Shiva Rajkumar Cancer: राम चरण की 'पेड्डी' के प्रमोशन के बीच शिवा राजकुमार के खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया. हाल ही में उन्होंने बताया कि कैंसर के बारे में जानने के बाद वो फिल्म छोड़ना चाहते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 May 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और मेकर्स भी इसकी जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म के कलाकार शिवा राजकुमार से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सभी को हैरान और भावुक कर दिया हैं. 

कैंसर के इलाज के लिए गए अमेरिका

हाल ही में चेन्नई में हुए प्रमोशनल इवेंट में शिवा ने अपने मुश्किल समय को लेकर बताया कि फिल्म का ऑफर मिलने के बाद उन्हें अपनी बीमारी यानी कैंसर का पता चला था. उन्होंने कहा, 'फिल्म की टीम चाहती थी कि मैं इस किरदार को निभाऊं. जब बुची बाबू ने मुझे कहानी सुनाई, तो मुझे इसका कांसेप्ट बहुत पसंद आया. उसी दिन मैंने राम चरण से भी बात की थी. लेकिन इसके बाद पता चला कि मुझे कैंसर है और इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं सोच रहा था कि मुझे ये फिल्म छोड़ देनी चाहिए. लेकिन बुची बाबू ने कहा कि नहीं, हमें आप ही चाहिए. ये उनकी बहुत बड़ी दिलदारी थी. उन्होंने लंबे समय तक मेरा इंतजार किया. इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं. ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार सफर रहा.'

रामचरण ने की शिवा की तारीफ

इसके अलावा राम चरण ने शिवा राजकुमार की जमकर तारीफ की और कहा, 'जब भी शिवन्ना स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है. मैंने 'जेलर' कई बार सिर्फ उनके रोल के लिए देखी है. कार में उनका स्लो-मोशन एंट्री वाला सीन और सिगरेट वाला शॉट आज भी आइकॉनिक है. वो एक आइकॉनिक कलाकार हैं. उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं और उनके एक्सप्रेशंस कमाल के होते हैं.'

ये भी पढ़ें: 52 साल की उम्र में कहर ढाती हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना, स्टाइलिश अंदाज में बांद्रा में स्पॉट हुआ कपल, देखें वीडियो

इलाज को लेकर शिवा का बयान

शिवा ने फरवरी 2025 में मस्त मगा के साथ पॉडकास्ट में अपने बीमारी और इलाज के बारे में कहा था कि 'मुझे की चिंता थी कि कीमोथेरेपी से मेरे बाल झड़ सकते हैं. डॉक्टरों ने शूटिंग की परमिशन दी थी, लेकिन ज्यादा मेहनत करने से मना किया था. मैं कीमोथेरेपी करवाने के बाद सीधे शूटिंग पर चला जाता था और मैं बहुत थक जाता था. मैं अभी ये नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या किया, लेकिन जब आप फिल्म '45' का क्लाइमैक्स देखेंगे, तो हैरान रह जाएंगे कि मैंने वो सब कैसे किया.'

अमेरिका में हुई सर्जरी

बता दें कि शिव राजकुमार दिसंबर 2024 में कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका गए थे और मियामी में एक अस्पताल में एडमिट थे. वहां उनकी सर्जरी हुई, जिसमें मूत्राशय (ब्लैडर) को निकाला गया था. इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी आंत से नया ब्लैडर बनाया था. बीमारी के बारे में जानने के बाद शिव बहुत डर गए थे, लेकिन उनके परिवार और फैंस के प्यार ने उन्हें हिम्मत दी. 

पेड्डी की रिलीज डेट

वहीं बात करें 'पेड्डी' की, तो ये फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है, जिसे बुची बाबू सना ने निर्देशित किया है. फिल्म में रामचरण, जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे. वहीं शिवा इसके बाद रजनीकांत के 'जेलर 2' में नजर आने वाले है, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हैं. 

ये भी पढ़ें: Deool Band 2 Box Office: 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म

और पढ़ें
Published at : 31 May 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Shiva Rajkumar Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'मुझे कैंसर है...', रामचरण की 'पेड्डी' छोड़ना चाहते थे शिवा राजकुमार, मुश्किल समय को याद कर छलका दर्द
'मुझे कैंसर है...', रामचरण की 'पेड्डी' छोड़ना चाहते थे शिवा राजकुमार, मुश्किल समय को याद कर छलका दर्द
साउथ सिनेमा
अजित कुमार की मां का निधन, थलापति विजय-तृषा कृष्णन पहुंचे एक्टर के घर, दी श्रद्धांजलि
अजित कुमार की मां का निधन, थलापति विजय-तृषा कृष्णन पहुंचे एक्टर के घर, दी श्रद्धांजलि
साउथ सिनेमा
‘मैं अपनी जिंदगी जी रही थी', नागा चैतन्य संग शादी पर पहली बार खुलकर बोलीं शोभिता धुलिपाला
‘मैं अपनी जिंदगी जी रही थी', नागा चैतन्य संग शादी पर पहली बार खुलकर बोलीं शोभिता धुलिपाला
साउथ सिनेमा
Sobhita Dhulipala Birthday: नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई
नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला में कौन है ज्यादा अमीर? इन जगहों से होती है एक्ट्रेस की कमाई
Advertisement

वीडियोज

Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
South Stars को भगवान जैसा दर्जा क्यों देते हैं Fans? Janhvi Kapoor ने बताई वजह
Ghaziabad Surya Case: रोती हुई सूर्या की मां जो बोली...उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे! | Khora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
साउथ सिनेमा
पत्नी शोभिता के लिए नागा चैतन्य ने लिखी दिल की बात, बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन फोटोज
पत्नी शोभिता के लिए नागा चैतन्य ने लिखी दिल की बात, बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन फोटोज
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
यूटिलिटी
1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड और 1 लाख महीना निकासी, 20 साल बाद आपके पास कितना बचेगा पैसा?
1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड और 1 लाख महीना निकासी, 20 साल बाद आपके पास कितना बचेगा पैसा?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget