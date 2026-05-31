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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअजित कुमार की मां का निधन, थलापति विजय-तृषा कृष्णन पहुंचे एक्टर के घर, दी श्रद्धांजलि

अजित कुमार की मां का निधन, थलापति विजय-तृषा कृष्णन पहुंचे एक्टर के घर, दी श्रद्धांजलि

अजित कुमार की मां का बीती रात निधन हो गया. जिससे उनका पूरा परिवार शोक में डूबा है. इसी बीच सीएम विजय और तृषा कृष्णन भी अजित कुमार के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी मां को श्रद्धांजलि दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 31 May 2026 10:10 AM (IST)
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तमिल सुपरस्टार और प्रोफेशनल रेसर अजित कुमार अपनी मां मोहिनी मणि के निधन के बाद शनिवार को दुबई से चेन्नई लौटे. इस मुश्किल घड़ी में एक्टर और उनका परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है. मां के निधन की खबर के बाद फिल्म जगत और राजनीतिक जगत से जुड़े कई लोग अजित कुमार के घर पहुंचे. इसी बीच तमिलनाडु के सीएम विजय और तृषा कृष्णन भी अजित कुमार के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि दी.

मां के निधन के बाद अजित कुमार से मिलने पहुंचे विजय और तृषा 
अजित कुमार की मां मोहिनी मणि के निधन के बाद एक्टर-राजनेता विजय उनके घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी मौजूद थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में विजय को कड़ी सुरक्षा के बीच अजित कुमार के घर पहुंचते देखा जा सकता है. वीडियो में वो अपनी टीम के साथ घर के अंदर जाते नजर आ रहे हैं.

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वहीं तृषा कृष्णन भी विजय के साथ अजित कुमार के घर पहुंचीं. दोनों ने दिवंगत मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई अन्य लोग भी अजित कुमार के घर पहुंचे और दुख की इस घड़ी में उनका साथ दिया.

अजित कुमार के घर पहुंचने के बाद विजय ने सबसे पहले उन्हें गले लगाया और फिर घर के अंदर जाकर परिवार के साथ कुछ समय बिताया. वहीं तृषा कृष्णन काले रंग के पारंपरिक सलवार सूट में नजर आईं. उन्होंने भी दिवंगत मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि अर्पित की.

हालांकि, ये साफ नहीं हो पाया है कि विजय और तृषा एक साथ अजित कुमार के घर पहुंचे थे या अलग-अलग. सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में तृषा को अलग वाहन से पहुंचते देखा गया है, जिससे माना जा रहा है कि वो विजय के आने से कुछ मिनट पहले वहां पहुंची थीं. वहीं कुछ क्लिप्स में दोनों सितारे अलग-अलग कारों से घर में जाते नजर आ रहे हैं.

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बता दें, अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का 30 मई की सुबह चेन्नई में 84 साल की उम्र में निधन हो गया. परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहीं मोहिनी मणि ने नींद में ही अंतिम सांस ली.

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Published at : 31 May 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Vijay Ajith Kumar
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