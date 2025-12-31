1100 Cr कमाकर भी धुरंधर को हुआ करोड़ों का बॉक्स ऑफिस लॉस, डिस्ट्रिब्यूर ने बताई वजह

फिल्ममेकर आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बन गई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, फिर भी धुरंधर को लॉस झेलना पड़ा है. दरअसल, फिल्म को मिडिल ईस्ट देशों में बैन कर दिया गया था. इसी कारण से फिल्म को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था.

धुरंधर को हुआ 90 करोड़ का लॉस्

CNN न्यूज 18 से बातचीत में धुंरधर के डिस्ट्रिब्यूटर प्रणब कपाड़िया ने बताया कि बैन की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है. प्रणब ने कहा, 'मेरे ख्याल से 90 करोड़ का बॉक्स ऑफिस लॉस हुआ है. क्योंकि ट्रेडिशनली एक्शन फिल्में मिडिल ईस्ट में अच्छा परफॉर्म करती हैं. इसीलिए हमें लगता है कि वहां पर फिल्में जरुर रिलीज होनी चाहिए.'

आगे उन्होंने कहा, 'इसी के साथ हमें किसी देश के व्यूज, रूल्स और रेगुलेशन की इज्जत करनी होती है. क्योंकि उनके पास अपने कारण होते हैं. हमारी पहली फिल्म नहीं है जो मिडिल ईस्ट देशों में बैन हुई है. फाइटर भी वहां पर रिलीज नहीं हुई थी, इसके साथ कई और भी हैं. हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये फिल्म वहां रिलीज हो पाए, लेकिन धुरंधर ने अपनी ऑडियंस ढूंढ़ ही ली. गल्फ में नहीं तो कहीं और ही सही.'

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

इसके अलावा प्रणब ने कहा था कि दिसंबर की छुट्टियों ने भी फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद की है. इस सीजन में लोग ओवरसीज ट्रैवल करते हैं. खासतौर पर मिडिल ईस्ट से यूरोप और अमेरिका. फिल्म दिसंबर के पीक हॉलिडे के समय पर रिलीज हुई. ट्रैवलिंग ऑडियंस फिल्म देखने के लिए अपना समय निकाल सकती है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि धुरंधर पाकिस्तान के साथ बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE में रिलीज नहीं हुई. इन सभी देशों में इंडियन फिल्मों के लिए अच्छा मार्केट है. हालांकि, इसके बावजूद धुरंधर ने ग्लोबली 1100 करोड़ की कमाई कर ली है.