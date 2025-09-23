राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से विनर्स को सम्मानित किया. इस दौरान चार दशक से ज्यादा समय तक सिनेमा में काम करने वाले मलयालम अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया.

अवॉर्ड के साथ-साथ एक्टर को लाखों का कैश प्राइज भी मिला. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मान के लिए मोहनलाल को बधाई दी है. उन्होंने सुपरस्टार की इमेज को 'द कंप्लीट एक्टर' बताया.

मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड के साथ कितने पैसे मिले?

मोहनलाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादा साहेब अवॉर्ड देकर सम्मानित किया. अवॉर्ड के साथ-साथ सुपरस्टार को और भी कई चीजें दी गई हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक सिनेमा के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्ती को एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए बतौर कैश प्राइज दिए जाते हैं.

राष्ट्रपति ने मोहनलाल को कहा- 'द कंप्लीट एक्टर'

मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 'एक्स' अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा- 'मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं. उन्होंने कोमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से पेश किया है और उनकी छवि द कंप्लीट एक्टर की बनी है.'

वहीं पद्म भूषण, पद्म श्री और पांच नेशनल अवॉर्डों से पहले ही सम्मानित मोहनलाल ने 'दादा साहेब फाल्के' अवॉर्ड मिलने के बाद उन सभी का आभार जताया जिन्होंने सिनेमा में उनके सफर को आकार दिया. उन्होंने कहा- 'उन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया, उसने उन्हें गहराई से छुआ और उन्हें एक माध्यम के रूप में सिनेमा की शक्ति की याद दिलाई.'

President Droupadi Murmu conferred the Dadasaheb Phalke Award for the year 2023 on Shri Mohanlal in New Delhi. pic.twitter.com/gJJpfEWo03 — President of India (@rashtrapatibhvn) September 23, 2025

मोहनलाल ने सिनेमा को बताया- 'आत्मा की धड़कन'

इस सम्मान को 'चमत्कारिक और पवित्र' बताते हुए, उन्होंने इस अवॉर्ड को मलयालम फिल्म उद्योग के दिग्गज कलाकारों को समर्पित किया और इस बात पर जोर दिया कि यह पूरे फिल्म समुदाय का है. उन्होंने कहा कि सिनेमा उनकी आत्मा की धड़कन है और इस सम्मान ने इस कला को अधिक गहराई और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है.

शाहरुख खान समेत कई स्टार्स को मिला नेशनल अवॉर्ड

71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'द 12वीं फेल' को बेस्ट फीचर, 'फ्लावरिंग मैन' को बेस्ट गैर-फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला. दोनों फिल्मों ने अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता. शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (द 12वीं फेल) को बेस्ट अभिनेता का अवॉर्ड मिला. शाहरुख खान के करियर का ये पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड है. वहीं रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में उनके दमदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. शाहरुख की तरह उनका भी ये पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड है.