Alpha Worldwide Box office Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ इन दिनों स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए दोनों ही एक्ट्रेस पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई हैं. इसके साथ ही वो पहली बार स्क्रीन पर इंटेंस एक्शन सीन्स करते हुए भी दिखीं. फिल्म की शुरुआत तो काफी धीमी रही थी लेकिन वीकेंड तक आते-आते से इसे रविवार की छुट्टी का भरपूर फायदा मिल गया. ऐसे में अब इसने वर्ल्डवाइड शानदार प्रदर्शन तो किया साथ ही 4 बड़े रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं.

'अल्फा' का तीसरे दिन का कलेक्शन

आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर फायदा मिला. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि संडे को 13.6 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 11.75 करोड़ रुपये कमाए थे. ऐसे में संडे को फिल्म ने 15.74% का जंप मारा. इसके बाद मूवी का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 34.60 करोड़ नेट कलेक्शन हो चुका है.

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वर्ल्डवाइड 50 करोड़ के पार हुई 'अल्फा'

वहीं, 'अल्फा' के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दुनियाभर में डंका बजा है और इसने महज तीन दिनों में ही 57.60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने ओवरसीज में 16.80 करोड़ का कलेक्शन किया है.

2026 की 6वीं हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड बनी 'अल्फा'

'अल्फा' ने 50 करोड़ का कलेक्शन पार करने के साथ ही एक और रिकॉर्ड ये बनाया है कि ये 2026 की ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी फिल्म बन चुकी है. इसी के साथ ही इसने शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को भी पछाड़ दिया है, जिसने ओपनिंग वीकेंड पर 34.51 करोड़ का बिजनेस किया था. देखिए लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 466 (4 दिन)

2. बॉर्डर 2- 129.89 करोड़

3. वेलकम टू द जंगल- 65.83 करोड़

4. भूत बंगला- 65.65 करोड़

5. कॉकटेल 2- 50.1 करोड़

6. अल्फा- 34.60 करोड़

7. ओ रोमियो- 34.51 करोड़

8. है जवानी तो इश्क होना है- 28.51 करोड़

9. इक्कीस- 22.05 करोड़ (4 दिन)

10. पति पत्नी और वो दो- 20.11 करोड़

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शरवरी वाघ की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी 'अल्फा'

इसके साथ ही 'अल्फा' ने चौथा रिकॉर्ड ये भी बनाया कि ये शरवरी वाघ के करियर की माइलस्टोन बनी है. फिल्म महज तीन दिनों में ही शरवरी के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'वेदा' को पछाड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1. मुंन्ज्या- 108 करोड़

2. मैं वापस आऊंगा- 57.68 करोड़

3. अल्फा- 34.60 करोड़

4. वेदा- 22.50 करोड़

5. बंटी और बबली 2- 12.5 करोड़

'अल्फा' की कहानी और स्टार कास्ट

बहरहल, अगर 'अल्फा' की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में भारत-पाकिस्तान की कहानी को दिखाया गया है. 'धुरंधर' में हमजा पाकिस्तान आतंकियों का खात्मा करने जाता है ठीक वैसे ही विपरीत होता है. बॉबी देओल पाकिस्तान के लिए इंडिया आते हैं और वो मासूमों को मारते हैं. कहानी में काफी ट्विस्ट हैं. इसमें आलिया भट्ट, शरवरी वाघ के साथ ही अनिल कपूर भी हैं.