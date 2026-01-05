मलयालम एक्टर और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का रविवार रात को 62 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनका 4 जनवरी को रात 11:41 बजे निधन हुआ. एक्टर का Kozhikode में प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा था. कन्नन पट्टाम्बी के निधन की खबर उनके भाई, फिल्ममेकर-एक्टर मेजर रवि ने दी है. कन्नन पट्टाम्बी के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

कन्नन पट्टाम्बी के भाई ने दी जानकारी

मेजर रवि ने भाई के निधन की खबर की जानकारी देते हुए फेसबुक पर लिखा- मेरे डियर भाई. कन्नन पट्टाम्बी, जो फिल्म प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, उनका रात 11:41 को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार उनके घर पर 5 जनवरी को शाम 4 बजे होगा. ओम शांति. बता दें कि कन्नन पट्टाम्बी के भाई मेजर रवि पूर्ण इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं. वो बाद में फिल्ममेकर बने.

कन्नन पट्टाम्बी ने मोहनलाल संग किया काम

बता दें कि कन्नन पट्टाम्बी सालों से मलयालम इंडस्ट्री से जुड़े थे. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ भी कई फिल्में की हैं. उन्होंने मोहनलाल की Pulimurugan में भी काम किया. ये फिल्म मलयालम इंडस्ट्री की पहली 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी.

कन्नन पट्टाम्बी की ये फिल्में चर्चा में रही

कन्नन पट्टाम्बी ने 23 मलयालम फिल्में की हैं. इसमें, 12th मैन, करम योद्धा, कुरुक्षेत्र, ब्लैक और Vettam शामिल हैं. कन्नन पट्टाम्बी 2010 से प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहे थे. फिल्म कंदहार में कन्नन पट्टाम्बी प्रोडक्शन कंट्रोलर थे. इस फिल्म में मोहनलाल और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. फिल्म को मेजर रवि ने डायरेक्ट किया था.

कन्नन पट्टाम्बी की पॉपुलर फिल्मों में से एक मिशन 90 डेज थी. ये फिल्म राजीव गांधी हत्याकांड की इंवेस्टिगेशन के दौरान उनके भाई मेजर रवि के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी. कन्नन पट्टाम्बी इस फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े थे.