आर डी बर्मन ने 70-80 के दशक में एक से बढ़कर एक गाने देकर देश के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में अपनी जगह बना ली थी. आर डी बर्मन ऐसे शख्स थे कि वो किसी भी चीज से धुन बनाने की काबिलियत रखते थे. इंडस्ट्री उन्हें प्यार से पंचम दा बुलाती थी. आर डी बर्मन को पंचम दा का नाम एक्टर अशोक कुमार ने दिया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर डी बर्मन कंघी, कप-प्लेट की आवाज से भी धुन बना लेते थे. उन्होंने ऐसी-ऐसी धुन बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं. उन्होंने कई अवॉर्ड भी जीते. आर डी बर्मन को लेकर कहा जाता था कि वो अपने दौर से कई आगे का म्यूजिक बनाते थे. आर डी बर्मन ने रोमांटिक, डांस नंबर के लिए धुन बनाई. वो इंडियन म्यूजिक में फ्यूजन के लिए जाने जाते थे.

आर डी बर्मन के गाने आज भी जबरदस्त हिट हैं. उनके गानों के रिमिक्स भी बनाए जाते हैं. उनके चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बचना ऐ हसीनो, यम्मा यम्मा, क्या हुआ तेरा वादा जैसे गाने जबरदस्त हिट हुए. बता दें कि आर डी बर्मन ने 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने बनाए. उनकी करियर जर्नी 60 के दशक से शुरू हुई. 70-80 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया.

आशा भोसले संग हुई थी शादी

पर्सनल लाइफ की बात करें तो आर डी बर्मन ने दिग्गज सिंगर आशा भोसले संग शादी की थी. उनकी शादी 1980 में हुई थी. आशा ने आर डी बर्मन को लेकर कहा था, 'उन्हें खुद नहीं पता था कि वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं. वो म्यूजिक बनाते थे, लेकिन उन्हें कोई घमंड नहीं था. लोग पैसों के लिए मरते हैं, लेकिन मैं अगर उन्हें हीरा भी लाकर देती तो वो कहते- ये क्या है. एक पत्थर. इससे अच्छा एक गाना रिकॉर्ड कर लेते. वो रिकॉर्ड उस हीरे से ज्यादा कीमती होता.'