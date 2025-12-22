'टॉक्सिक की नादिया मेरे जीवन का सबसे कठिन रोल', कियारा आडवाणी ने बताई मन की बात

मां बनने के बाद कियारा आडवाणी पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की नई फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप' का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, जो अभी तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

अपने किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए एक्ट्रेस ने बहुत मेहनत की है और दर्शकों से मिल रहे प्यार के लिए आभार भी जताया है.

कियारा ने बताया लाइफ का सबसे कठिन रोल है नादिया

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा नादिया का रोल प्ले कर रही हैं. पहली बार अपने किरदार को बारे में एक्ट्रेस ने बताया कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे कठिन रोल रहा.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''एक ऐसा रोल जिसने मुझसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से और भी बहुत कुछ मांगा और यह मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव था. यह मेरा अब तक का सबसे मुश्किल रोल था, महीनों की कड़ी मेहनत और एक निडरता से भरे कदम ने इस रोल को पूरा करने में मदद की.''

उन्होंने आगे लिखा, ''फर्स्ट लुक को इतना प्यार मिलते देखना मेरे लिए सब कुछ है. शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी आभारी हूं.''





सोशल मीडिया पर हो रही कियारा के लुक की तारीफ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर कोई कियारा के लुक की तारीफ कर रहा है. पोस्टर और फिल्म के नाम को देखकर साफ कहा जाता है कि फिल्म में भरपूर सस्पेंस होने वाला है. रिलीज के बाद से ही दर्शक पोस्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं.

बता दें कि फिल्म से यश के भी दो पोस्टर जारी हो चुके हैं. पहले पोस्ट में उनका बैक पोज दिखाया गया है. दूसरे पोस्टर में हाथ में बंदूक लिए अभिनेता गैंगस्टर की तरह लग रहे हैं. पोस्टर के बाद फैंस ट्रेलर के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप' कियारा और अभिनेता यश के लिए सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है. फिल्म को अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में शूट किया गया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर फिल्म को रिलीज करने के लिए हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब किया जाएगा. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.