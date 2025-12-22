बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार को जानते हैं? अमिताभ-धर्मेंद्र से ज्यादा लेती थीं फीस

बॉलीवुड में स्टारडम का पैमाना हमेशा से फीस से जुड़ा रहा है. किसी कलाकार की लोकप्रियता और बॉक्स ऑफिस पर पकड़ उसकी फीस तय करती थी. 80-90 के दशक में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सबसे महंगे अभिनेताओं में शुमार थे. ये उन दिनों के सबसे चहेते अभिनेताओं की लिस्ट में टॉप-1 पर थे.

इसी दौर में एक ऐसी एक्ट्रेस भी थीं जिन्होंने फीस के मामले में इन दोनों को पीछे छोड़ दिया. वह थीं श्रीदेवी. अपनी बेहतरीन एक्टिंग, मासूम अंदाज़ और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने हर वर्ग के दर्शकों का दिल जीता. उनकी फिल्में लगातार हिट रहीं, यही वजह थी कि मेकर्स उन्हें सबसे ज्यादा फीस देने को तैयार रहते थे. इसी कारण श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है.





300 फिल्मों में किया काम

आपको बता दें कि श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1979 की फिल्म 'सोलहवां सावन' से की थी. श्रीदेवी ने अपने करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया था. इसमें साउथ-हिंदी और अन्य भाषा की भी फिल्में शामिल हैं.

सुपरहिट फिल्म देने का बनाया रिकॉर्ड

श्रीदेवी के करियर का सबसे सुनहरा साल 1985 से 1992 तक रहा है. यह वही दशक है श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार का तगमा मिला था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआती दौर में उनकी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो रही थीं. 'हिम्मतवाला', 'मिस्टर इंडिया', 'चांदनी', 'लम्हे' और 'खुदा गवाह' 'नजराना', 'जुदाई', 'चालबाज' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया.





धर्मेंद्र-अमिताभ से ज्यादा मिली फीस

अपनी लगातार हिट फिल्मों की वजह से श्रीदेवी 1990 के दशक में एक फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक फीस लेने लगी थीं. उस समय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार्स की फीस से भी ज्यादा थी. यह पहली बार था जब किसी अभिनेत्री को हीरो से अधिक फीस मिली.





मीडिया रिपोर्ट्रस के अनुसार, श्रीदेवी को 1993 की फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' के लिए करीब 1 करोड़ फीस मिली थी. इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा गया.