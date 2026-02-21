स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं. जब भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है, फैंस के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है. ऐसी ही एक जोड़ी है रजनीकांत और कमल हासन की. 1979 की फिल्म 'निनैथले इनिक्कुम' के करीब 47 साल बाद ये दोनों दिग्गज कलाकार फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं. जैसे ही उनके नए प्रोजेक्ट 'KH X RK Reunion' का प्रोमो सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

नेल्सन दिलीप कुमार ने संभाली कमान

'KH X RK Reunion' के नाम से अनाउंस हुए इस प्रोजेक्ट का प्रोमो 21 फरवरी को रिलीज किया गया. वीडियो में दोनों स्टार्स का स्टाइल और स्वैग देखते ही फैंस बहुत खुश हो गए हैं. प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है. इस प्रोजेक्ट को मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार लेकर आ रहे हैं. नेल्सन वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का निर्देशन किया था.

साथ काम क्यों नहीं करते कमल हासन और रजनीकांत?

कई लोग ये जानना चाहते थे कि दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते. हालांकि इस पर कमल हासन साफ कर चुके हैं कि दोनों को एक साथ कास्ट करना फिल्ममेकर्स के लिए महंगा पड़ता था. साथ ही, जब फिल्म हिट होती थी तो ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि सफलता का श्रेय किसे दिया जाए. ऐसे में दोनों ने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना बेहतर समझा.

रिश्ते में नहीं आई कड़वाहट

बता दें, 1979 के दौर में रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद धीरे-धीरे दोनों ने अलग-अलग रास्ते चुन लिए. हालांकि उनके रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आई. दोनों हमेशा एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आए. अब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों सितारे एक खास प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं.