हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमास्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल

स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल

KH X RK Reunion: रजनीकांत और कमल हासन एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. 'KH X RK Reunion' का प्रोमो रिलीज होते ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है, जिसमें दोनों का मिलन फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं, जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं. जब भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है, फैंस के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है. ऐसी ही एक जोड़ी है रजनीकांत और कमल हासन की. 1979 की फिल्म 'निनैथले इनिक्कुम' के करीब 47 साल बाद ये दोनों दिग्गज कलाकार फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं. जैसे ही उनके नए प्रोजेक्ट 'KH X RK Reunion' का प्रोमो सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

नेल्सन दिलीप कुमार ने संभाली कमान

'KH X RK Reunion' के नाम से अनाउंस हुए इस प्रोजेक्ट का प्रोमो 21 फरवरी को रिलीज किया गया. वीडियो में दोनों स्टार्स का स्टाइल और स्वैग देखते ही फैंस बहुत खुश हो गए हैं. प्रोमो ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है. इस प्रोजेक्ट को मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार लेकर आ रहे हैं. नेल्सन वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का निर्देशन किया था.

साथ काम क्यों नहीं करते कमल हासन और रजनीकांत?

कई लोग ये जानना चाहते थे कि दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते. हालांकि इस पर कमल हासन साफ कर चुके हैं कि दोनों को एक साथ कास्ट करना फिल्ममेकर्स के लिए महंगा पड़ता था. साथ ही, जब फिल्म हिट होती थी तो ये तय करना मुश्किल हो जाता था कि सफलता का श्रेय किसे दिया जाए. ऐसे में दोनों ने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना बेहतर समझा.

रिश्ते में नहीं आई कड़वाहट

बता दें, 1979 के दौर में रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद धीरे-धीरे दोनों ने अलग-अलग रास्ते चुन लिए. हालांकि उनके रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आई. दोनों हमेशा एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आए. अब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों सितारे एक खास प्रोजेक्ट में साथ आ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Kamal Haasan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल
स्वैग और स्टाइल के साथ फिर दिखेंगा कमल हासन और रजनीकांत, KH X RK Reunion के प्रोमो ने मचाई हलचल
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
साउथ सिनेमा
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
साउथ सिनेमा
अकेले देखने की हिम्मत है? मलयालम की 7 हॉरर फिल्में जो रातों की नींद उड़ा देंगी
अकेले देखने की हिम्मत है? मलयालम की 7 हॉरर फिल्में जो रातों की नींद उड़ा देंगी
Advertisement

वीडियोज

Alphabet, Microsoft, Amazon और Meta: $700 Billion का AI Gamble | Paisa Live
US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल; लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
हेल्थ
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget