कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे जमानत दे दी है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर शाह को टेरर फंडिग के एक मामले में जमानत दी थी. शब्बीर शाह को 2019 में NIA ने गिरफ्तार किया था.