शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं रकुल प्रीत-जैकी भगनानी, रोमांटिक पोस्ट शेयर किया विश

Wedding Anniversary: एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और उनके पति जैकी भगनानी आज अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों ने एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट शेयर किए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह अक्सर अपने स्टाइल और खुशमिजाज अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं. पर्दे पर वो जितनी जीवंत और खुशमिजाज दिखती हैं उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहती हैं. आज उनके और उनके पति जैकी भगनानी की शादी को दो साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर कर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं.

रकुलप्रीत का प्यार भरा मैसेज
शादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर रकुलप्रीत ने जैकी के लिए बेहद दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा, 'मेरे प्यार को शादी की दूसरी सालगिरह की शुभकामनाएं. तुम बिल्कुल मेरे सपनों की तरह हो. तुम्हारे साथ रहना सपनों जैसा ही है. तुम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट और सबसे अच्छे दोस्त हो. इन सबके साथ ही तुम एक नर्म दिल इंसान भी हो. तुम्हारा जीवन जीने के तरीके पर मुझे बहुत गर्व है. मेरे जीवन को प्यार, हंसी और रोमांच से भरने के लिए शुक्रिया. उम्मीद करती हूं कि आने वाले कई साल हम मिलकर खूबसूरत यादें बनाते रहेंगे.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

जैकी भगनानी का रूमानी अंदाज
जैकी ने भी अपनी पत्नी के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'तुम्हारी मेरी जिंदगी में जगह को शब्दों में लिख पाना मुश्किल है. मैं शायद कभी पूरी तरह से ये नहीं बता पाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो लेकिन आज मैं बस तुम्हें अपने जीवन में होने के लिए मेरी एक अच्छी दोस्त बनने और मेरी होने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं.' जैकी ने आगे कहा कि ये दो साल उनके लिए दो पल की तरह थे क्योंकि हर पल उनके साथ समय को रोक देता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jackky V Bhagnani (@jackkybhagnani)

प्यार की शुरुआत
रकुलप्रीत और जैकी कभी एक-दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे. लॉकडाउन के समय दोनों करीब आए और फिर कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिलते रहते थे. धीरे-धीरे उनके बीच प्यार पनपना शुरू हो गया था. 2021 में उन्होंने अपने रिलेशन को फैंस के सामने रिवील कर दिया था.

शादी और खास पल
डेटिंग के तीन साल बाद 21 फरवरी 2024 को कपल ने गोवा में एक निजी समारोह में शादी कर ली थी. शादी के बाद भी दोनों को अक्सर साथ में स्पेशल पल बिताते देखा जाता है. आज की सालगिरह पर दोनों के प्यार और साथ को देखकर फैंस भी खूब खुश हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं.

Published at : 21 Feb 2026 07:26 PM (IST)
