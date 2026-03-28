प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (28 मार्च 2026) को गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा,यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से हर दो मिनट में हवाई जहाज उड़ेंगे. देश के युवाओं पर कहा कि उन्हें पता है कि यह जो काम हो रहा है, यह नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं. आज पूरा विश्व चिंतित है, पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है. युद्ध की वजह से कई देशों में खाने-पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद जैसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है. हर देश इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा भारत भी पूरी शक्ति से इसका मुकाबला कर रहा है. देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है.

VIDEO | Jewar, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "Samajwadi Party made Noida an ATM for loot, but today under the BJP government, UP is becoming the engine for development."



(Source: Third Party)#UttarPradeshNews



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