केजीएफ एक्टर यश की मां पुष्पा पर जमीन हड़पने का आरोप, जानें क्या पूरा मामला

कन्नड़ एक्टर यश अपनी फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच छाए रहते हैं. लेकिन इस बार वे अपनी मां के कारण सुर्खियों में हैं. यश की मां पुष्पा पर जमीन हड़पने का आरोप था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद शिकायतकर्ता देवराजू ने उनके कब्जे से परिसर को खाली करा लिया है. देवराजू अपनी जमीन को खाली कराने के लिए काफी समय से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे.

दरअसल, जीपीए धारक देवराजू ने यश की मां पुष्पा अरुण कुमार पर हसन के विद्यानगर में बने आवास पर डेढ़ हजार फुट का एरिया हड़पने का आरोप लगाया था. पुष्पा ने वहां एक बड़े परिसर का निर्माण करा लिया था, जबकि जमीन पर मालिकाना हक देवराजू का था.

धोखाधड़ी का हो चुकी हैं शिकार

ये पहली बार नहीं है जब एक्टर की मां को लेकर कोई चर्चा हो रही है. इससे पहले केजीएफ स्टार यश की मां के साथ 65 लाख की धोखाधड़ी हुई थी. उन्होंने फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि हरीश अरासु को कन्नड़ फिल्म 'कोथलावाड़ी' के प्रमोशन का काम सौंपा गया था. फिल्म के प्रमोशन में 2.3 लाख रुपए खर्च करने थे, लेकिन हरीश ने कथित तौर पर फिल्म के नाम पर अलग-अलग जगहों से 24 लाख जुटाए.

शिकायत में ये भी कहा गया है कि प्रिंट मीडिया विज्ञापन के लिए पुष्पा अरुण कुमार ने 65 लाख रुपये दिए थे, लेकिन फिल्म का सही तरीके से प्रमोशन ही नहीं हुआ था. जब पैसों का हिसाब मांगा गया तो हरीश ने कथित तौर पर पुष्पा के साथ बदसलूकी की और फिल्म का निगेटिव प्रचार करने की धमकी दी थी.

एक्टर की मां खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं, जिसका नाम पीए प्रोडक्शंस हाउस है. इसी साल प्रोडक्शन हाउस के तले कन्नड़ फिल्म 'कोथलावाड़ी' का निर्माण किया गया था और फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.