Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने रोंगटे कर दिए खड़े, लोग बोले- 'एक और नेशनल अवॉर्ड आएगा'
Kantara Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सुबह से ही लोग इस फिल्म को देखने के लिए जुट गए हैं और सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं.
ऋषभ शेट्टी का जलवा देखने लायक है. कांतारा चैप्टर 1 से उन्होंने सिनेमाघरों पर बवाल काट दिया है. ये फिल्म आज रिलीज हुई है और सुबह से ही लोग इस फिल्म को देखने के लिए दीवाने हो रहे हैं. कई दिनों पहले ही लोगों ने इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी. ताकि वो पहले दिन ही जाकर फिल्म देख सके. आज छुट्टी के दिन का भी इसे बहुत फायदा होने वाला है. लोग देखकर फिल्म के रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.
ऋषभ शेट्टी साल 2022 में कांतारा लेकर आए थे. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. उसके बाद से ही लोगों ने इसके अगले पार्ट की डिमांड शुरू कर दी थी. अब तीन साल बाद ऋषभ फिल्म का प्रीक्वल लेकर आए हैं. जिसमें कांतारा से पहले की कहानी दिखाई गई है. जिसे देखने के बाद लोग ऋषभ शेट्टी की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं और उनके लिए अवॉर्ड्स की मांग करने लगे हैं.
सोशल मीडिया पर भी कटा बवाल
सोशल मीडिया पर लोग कांतारा चैप्टर 1 की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा-एक और नेशनल अवॉर्ड लोड हो रहा है... ऋषभ शेट्टी ने फिर किया कमाल... पूरी फिल्म में कई रोंगटे खड़े कर देने वाले पल. दूसरे ने लिखा- इस बार तो इन्होंने और धमाल कर दिया. एक ने लिखा- KantaraChapter1 = प्योर फायर! दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं! अगला पड़ाव: 1000 करोड़ क्लब.
Another National Award Loading... Rishabh Shetty dose it again.. lots of goosebumps moment in whole film.. @shetty_rishab#KantaraChapter1 #RishabShetty #KantaraChapter1review pic.twitter.com/R5DUcOUDal— भाई साहब (@Bhai_saheb) October 1, 2025
This time they cooked even harder 💀 #KantaraChapter1 pic.twitter.com/rWYMocZfmg— Lucif3r. (@Luci_twtz) October 1, 2025
#KantaraChapter1 = Pure Fire! 🔥🔥— SumanG (@iAmSumanGX) October 1, 2025
Standing ovation by the audience! 🙌💥
Next stop: 1000cr club 🤑💯#RishabShetty #KantaraChapter1Review pic.twitter.com/SZAOrRWuNH
एक ने लिखा-अब तक के सबसे बेस्ट क्लाइमेक्स में से एक. बता दें कांतारा चैप्टर 1 इस समय पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है. हर जगह इसी फिल्म को लेकर बात हो रही है.
ONE OF THE BEST CLIMAX OF ALL TIME 🫡🔥#KantaraChapter1 pic.twitter.com/5ULOUit1zb— Ayyappan (@Ayyappan_1504) October 1, 2025
कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो ही मेन लीड में नजर आए हैं. उनके अलावा भी फिल्म में कई मेन कलाकार हैं. ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है.
