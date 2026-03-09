हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'नसीब अपना-अपना' की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार

'नसीब अपना-अपना’ की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार

फिल्म 'नसीब अपना अपना' की चंदा आज भी सबको याद है. भोली चंदा अब 63 की उम्र में काफी दबंग हो गई हैं. उनका अंदाज ऐसा है कि उनको देखकर पहचान पाना मुश्किल है. वो आज भी पर्दे पर राज कर रही हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 09 Mar 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

साल 1986 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म 'नसीब अपना-अपना' तो सभी को याद होगी. फिल्म में ऋषि कपूर और फराह नाज की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था लेकिन फिल्म के एक और किरदार चंदा ने सबका दिल जीत लिया था. चंदा का भोला-भाला किरदार फैंस के दिलों में आज तक जिंदा है, लेकिन अब वही एक्ट्रेस पर्दे पर फैंस को पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर रही हैं.

आज भी पर्दे पर राज कर रही हैं चंदा 
हम बात कर रहे हैं राधिका सरथ कुमार की, जो अब भाजपा से जुड़ी हुई हैं और आज भी पर्दे पर राज कर रही हैं. हाल ही में राधिका की लेटेस्ट फिल्म 'थाई किझावी' रिलीज हो चुकी है लेकिन एक्ट्रेस का लुक ऐसा है कि देखकर पहचान पाना मुश्किल है.

 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार
जहां नसीब अपना-अपना में चंदा बनकर लोगों के दिल में उतरने वाली राधिका अब 63 साल की उम्र में एक खडूस और तेज-तर्रार महिला का किरदार निभा रही हैं. उनका किरदार और लुक दोनों ही उनकी अब तक की सभी फिल्मों में निभाए गए किरदारों से अलग है.

'थाई किझावी' एक्ट्रेस का लुक काफी अलग है. नाक में दो बड़ी नोजपिन और कानों में झुमकों के साथ, दबंग स्टाइल में चलने का तरीका उन्हें अलग बनाता है. देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि वो वहीं चंदा हैं, जिनके भोलेपन पर लोग फिदा हो गए थे. एक्ट्रेस के लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है और फिल्म में उनकी अदाकारी को भी खूब सराहा जा रहा है.


नसीब अपना-अपना’ की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार

फिल्म के बारे में
बात अगर फिल्म की करें तो यह तमिल ड्रामा फिल्म है जिसमें एक्ट्रेस ने पावुनुथाई नामक महिला का किरदार निभाया है, जो तेजतर्रार, स्वतंत्र व दबंग है. फिल्म में लालच, सत्ता और प्राचीन परंपराओं के नाम पर होने वाले दमन को दिखाया गया है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भले ही फिल्म कॉमेडी से भरी है लेकिन फिर भी सामाजिक संदेश के साथ आती है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही हैं. नौ करोड़ के बजट में बनी फिल्म पिछले 6 दिनों में 21 करोड़ का आकंड़ा पार चुकी है. माना जा रहा है कि फिल्म आने वाले दिनों में और बेहतरीन कलेक्शन करने में कामयाब होगी.

Published at : 09 Mar 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Radhika Sarathkumar Naseeb Apna Apna Thaai Kizhavi
'नसीब अपना-अपना' की भोली चंदा अब बन गई दबंग, 63 की उम्र में बदले लुक से चौंका रहीं राधिका सरथकुमार
पर्सनल कार्नर

