तमिल फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 10 दिनों में मेकर्स को 363% का जबरदस्त प्रॉफिट

साउथ फिल्म थाई किझावी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म सुपरहिट हो गई है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में 51 करोड़ काकलेक्शन कर लिया है. इंडिया में फिल्म ने 41.70 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज 9.30 करोड़ कमाए हैं. फिल्म ने नेट 35.40 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने मेकर्स को 363 परसेंट का प्रॉफिट दे दिया है.

कोईमोई के मुताबिक, 9 करोड़ बजट है. बजट से दोगुना कमाने पर फिल्म हिट और तीन से चार गुना कमाने पर फिल्म सुपरहिट मानी जाती है.

थाई किझावी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

थाई किझावी ने पहले दिन 80 लाख की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 4.75 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 4.80 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन 4 करोड़ की कमाई की. छठे दिन फिल्म ने 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया. सातवें दिन फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए. आठवें दिन 2.70 करोड़ कमाए. नौवें दिन फिल्म ने 3.75 करोड़ का कलेक्शन और दसवें दिन फिल्म ने 3.30 करोड़ कमाए थे.

फिल्म की बात करें तो ये एक कॉमेडी ड्रामा है. इसे शिवकुमार मुरुगेसन ने डायरेक्ट किया है. ये उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है. पैशन स्टूडियोज़ और शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस हुई हैं. फिल्म में राधिका सरथकुमार लीड रोल में हैं. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है. इसके अलावा फिल्म में सिंगमपुली, अरुलदोस, मुनीशकांत, बाला सरवनन और इलावरसु जैसे स्टार्स हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई. फिल्म की कहानी की बात करें तो कडुपट्टी गांव में रहने वाली एक लोकल साहूकार पावुनुथायी मौत के बिस्तर पर है. उनकी तबीयत खराब है. उनके तीन बेटे उन्हें किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहते हैं. ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी हड़प सके. फिल्म की कहानी फैंस को बहुत एंटरटेन कर रही हैं.