ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटिड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद से इसे लेकर बज बहुत ज्यादा बढ़ गया था. साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह सिर्फ कांतारा की ही धूम थी. बाकी फिल्मों को कोई देखना भी नहीं चाह रहा है. एडवांस बुकिंग से ही तय हो गया है कि ये सिनेमाघरों पर बवाल काटने वाली है. सिनेमाघरों के बाद ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये जानकारी हर कोई जानना चाहता है. आइए आपको बताते हैं कांतारा चैप्टर 1 किस ओटीटी प्लेटफॉर्म और किस तारीख को रिलीज होगी.

ऋषभ शेट्टी ने नॉर्थ के लोगों को फिल्म से कनेक्ट करने के लिए दिलजीत दोसांझ से एक गाना गवाया है. जिसकी वजह से हर जगह इस फिल्म की तारीफ हो रही है. रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के ओटीटी राइट्स करोड़ों में बिके हैं.

कितने में बिके ओटीटी राइट्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 के डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 125 करोड़ में खरीदे हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इतनी मोटी डील के साथ ये पहली कन्नड़ फिल्म बन गई है जिसका राइट्स 125 करोड़ में बिके हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर केजीएफ 2 है. कांतारा चैप्टर 1 के डिजिटल राइट्ल सारी भाषाओं में खरीदे गए हैं.

कब और कहां होगी रिलीज

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. लोग इस फिल्म को 30 अक्टूबर से अमेजन प्राइम पर देख पाएंगे. फिल्म के सिनेमाघरों पर रिलीज होने के चार हफ्ते बाद ही ये ओटीटी पर आ जाएगी. कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम में 30 अक्टूबर को आ जाएगी वहीं हिंदी वर्जन आठ हफ्तों बाद रिलीज होगा.

बता दें कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस बुकिंग से मोटी कमाई कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों के रिकॉर्ड पहले दिन तोड़ने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: Wednesday Box Office Collection: 'इडली कढ़ाई' से 'जॉली एलएलबी 3' समेत इन फिल्मों का बुधवार को कैसा रहा हाल? जान लीजिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट