'कांतारा चैप्टर 1' ने बजट का 4000% ज्यादा कमाने वाली ब्लॉकबस्टर को दी पटकनी!

ऋशभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया है. फिल्म ने सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्मों 'ओजी' और 'कुली' के बाद तीसरे नंबर में आ चुकी है, बल्कि वर्ल्डवाइड भी ओपनिंग कलेक्शन के मामले में डंका बजा दिया है.

फिल्म को बेहतरीन रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ-साथ पिछले पार्ट की लीगेसी का फायदा मिला और होम्बोले फिल्म्स की पेशकश ने दुनियाभर में दर्शक बटोर लिए.

'कांतारा चैप्टर 1' की वर्ल्डवाइड कमाई

फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 89 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. फिल्म की दूसरे दिन इंडिया में धांसू कमाई देखकर लग रहा है कि ये 1000 करोड़ी बनने की ओर बढ़ सकती है. बता दें फिल्म ने इंडिया में पहले दिन 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

वहीं इंडिया में अब तक फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 95 करोड़ रुपये के ऊपर कमाई कर ली है. अभी ये कमाई फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.





'कांतारा चैप्टर 1' ने दो दिनों में 'सु फ्रॉम सो' को किया पीछे

कन्नड़ सिनेमा की 'सु फ्रॉम सो' को 3 करोड़ में बनाया गया था. इस फिल्म ने इंडिया में 90.68 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 121 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक थी.

'सु फ्रॉम सो' ने बजट का 4033 प्रतिशत निकाला था, लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने फिल्म की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कमाई को दूसरे ही दिन पीछे छोड़ दिया है. वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो दूसरे दिन की कमाई का आंकड़े सामने आने के बाद मुमकिन है कि इस मामले में भी 'सु फ्रॉम सो' पीछे हो जाए.

हालांकि, फिल्म के ओपनिंग डे वर्ल्डवाइड कलेक्शन में आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ दें तो 'कांतारा चैप्टर 1', 'सु फ्रॉम सो' के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे कर चुकी है.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

फिल्म को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में रिलीज किया गया है. ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं. ऋषभ ने ही फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.