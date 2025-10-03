हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'जॉली एलएलबी 3' का कमाल जारी, अक्षय कुमार के सिर सजा नंबर 1 का ताज!

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 15: 'जॉली एलएलबी 3' को बॉक्स ऑफिस पर आधा महीना पूरा हो चुका है, लेकिन फिल्म को देखने के लिए अभी भी दर्शक उमड़ रहे हैं. यहां जानिए कौन सा रिकॉर्ड बन गया है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 03 Oct 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को रिलीज हुए आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म का सामना कई नई-पुरानी फिल्मों से हुआ. 2 अक्टूबर को 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हुईं.

इसके बावजूद अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को समेटने में कामयाब रही. ये फिल्म अक्षय कुमार के लिए भी अहम है क्योंकि उनकी इस साल रिलीज हुई 3 बड़ी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं. ऐसे में इसका बढ़ता कलेक्शन खिलाड़ी के लिए राहत भरा है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस कॉमेडी फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 29 करोड़ रही. यानी फिल्म ने 14 दिन में 103 करोड़ रुपये बटोर लिए.

अब आज यानी 15वें दिन फिल्म 5:15 बजे तक 39 लाख कमाते हुए टोटल 103.39 करोड़ रुपये बटोर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल शुरुआती हैं. अभी इनमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'जॉली एलएलबी 3' को फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 14 दिनों में 151.25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करते हुए हिट होने के करीब खुद को पहुंचा दिया है.

'जॉली एलएलबी 3' अक्षय के लिए बनी खास फिल्म

  • इस फिल्म ने जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया वैसे ही ये अक्षय कुमार के करियर की 19वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई. साथ ही, अरशद वारसी को उनके करियर की चौथी 100 करोड़ी फिल्म भी मिली है.
  • बता दें कि इसके पहले अक्षय कुमार और सलमान खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में देने वाले एक्टर थे. दोनों के खाते में 18-18 फिल्में थी. अब इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार सलमान खान को मात देते हुए नंबर 1 की जगह पर आ गए हैं.
  • बता दें कि 'जॉली एलएलबी 2' ने 2017 में 117 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था और इस फ्रेचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी थी. अब उम्मीद है कि अक्षय की हालिया रिलीज इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panorama Music (@panoramamusic)

'जॉली एलएलबी 3' के बारे में

फिल्म को पिछले पार्ट्स की तरह सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी का साथ गजराज राव, हुमा कुरैशी और अमृता राव ने दिया है.

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 03 Oct 2025 05:15 PM (IST)
