साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 2022 की फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है जो कि 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज होने जा रही है. 'कांतारा- चैप्टर 1' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करती नजर आ रही है.

'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज में अब 3 दिन ही बाकी है और अब फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग फिल्म ने कुछ ही घंटे में करीब 1 लाख 68 हजार टिकट बेच लिए हैं. 'कांतारा- चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग में 5.64 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 7.97 करोड़ पहुंच गया है.

'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

एडवांस बुकिंग के साथ-साथ 'कांतारा- चैप्टर 1' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन भी सामने आ गया है.

पिकंविला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन भारत में 20 से 22 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर सकती है.

इसी के साथ 'कांतारा- चैप्टर 1' इसी साल रिलीज हुई कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

'कांतारा- चैप्टर 1' ओपनिंग कलेक्शन में ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा (22 करोड़) को पछाड़ सकती है.

इसके अलावा अजय देवगन की रेड 2 (19.71 करोड़) को भी मात दे सकती है.

'कांतारा- चैप्टर 1' की स्टार कास्ट

'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म में कांतारा में दिखाई गई कहानी से पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी. इस फिल्म को खुद ऋषभ शेट्टी डायरेक्ट भी कर रहे हैं. होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे कलाकार भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से होगा क्लैश

बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा- चैप्टर 1' का सामना 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से होने वाला है. जाह्नवी कपूर और वरुण धवन स्टारर ये फिल्म भी 2 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली है.