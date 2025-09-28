'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स

इस बार दशहरा के मौके पर सिनेमाघर फुल रहने वाले हैं. 2 अक्टूबर को एक साथ दो फिल्में बड़े पर्दे पर एक साथ दस्तक देने जा रही हैं. ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. 'कांतारा- चैप्टर 1' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, ऐसे में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के मेकर्स पहले से ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म के आगे टिके रहने की तैयारी कर रहे हैं.

बॉलीवुड हंगामा ने पहले ही खुलासा किया था 'कांतारा- चैप्टर 1' के डिस्ट्रीब्यूटर्स एए फिल्म्स ने सिंगल-स्क्रीन, डबल-स्क्रीन और त्रिपल-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 100% शोकेसिंग की डिमांड की थी. ऐसे में अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के मेकर्स धर्मा प्रोडक्शन्स ने भी स्क्रीन शेयर की मांग कर डाली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' मांग रही स्क्रीन शेयर

पोर्टल ने सूत्र के हवाले से बताया कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 2-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत, 3-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 33 प्रतिशत और 4-स्क्रीन थिएटरों में 25 प्रतिशत शोकेसिंग की मांग की है. एक अंदरूनी सूत्र ने कहा- 'धर्मा प्रैक्टिकल होकर सोच रही है क्योंकि उन्हें पता है कि 'कांतारा- चैप्टर 1' उनकी फिल्म से बड़ी और महंगी फिल्म है. लेकिन वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट भी इसके लायक है और वो सही शोकेसिंग की मांग कर रहे हैं.'

एक ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा- 'अब देखना ये है कि क्या एए फिल्म्स अपना रुख नरम करती है और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को उनकी डिमांड मानने देती है. दिलचस्प बात ये है कि धर्मा के भेजे गए मेल में सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में उनकी जरूरत का कोई जिक्र नहीं है.'

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ-साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी लीड रोल में दिखाई देंगे. इसके अलावा मनीष पॉल भी फिल्म का हिस्सा हैं.