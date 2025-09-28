'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स

'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स

Kantara- Chapter 1 Vs Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने पहले ही मल्टीप्लेक्स में 100% शोकेसिंग की डिमांड कर ली थी. अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने भी स्क्रीन शेयर मांगा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Sep 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

इस बार दशहरा के मौके पर सिनेमाघर फुल रहने वाले हैं. 2 अक्टूबर को एक साथ दो फिल्में बड़े पर्दे पर एक साथ दस्तक देने जा रही हैं. ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. 'कांतारा- चैप्टर 1' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, ऐसे में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के मेकर्स पहले से ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म के आगे टिके रहने की तैयारी कर रहे हैं.

बॉलीवुड हंगामा ने पहले ही खुलासा किया था 'कांतारा- चैप्टर 1' के डिस्ट्रीब्यूटर्स एए फिल्म्स ने सिंगल-स्क्रीन, डबल-स्क्रीन और त्रिपल-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 100% शोकेसिंग की डिमांड की थी. ऐसे में अब 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के मेकर्स धर्मा प्रोडक्शन्स ने भी स्क्रीन शेयर की मांग कर डाली है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' मांग रही स्क्रीन शेयर
पोर्टल ने सूत्र के हवाले से बताया कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 2-स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत, 3-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में 33 प्रतिशत और 4-स्क्रीन थिएटरों में 25 प्रतिशत शोकेसिंग की मांग की है. एक अंदरूनी सूत्र ने कहा- 'धर्मा प्रैक्टिकल होकर सोच रही है क्योंकि उन्हें पता है कि 'कांतारा- चैप्टर 1' उनकी फिल्म से बड़ी और महंगी फिल्म है. लेकिन वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट भी इसके लायक है और वो सही शोकेसिंग की मांग कर रहे हैं.'

कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स

एक ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा- 'अब देखना ये है कि क्या एए फिल्म्स अपना रुख नरम करती है और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को उनकी डिमांड मानने देती है. दिलचस्प बात ये है कि धर्मा के भेजे गए मेल में सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में उनकी जरूरत का कोई जिक्र नहीं है.'

कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्टार कास्ट
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के साथ-साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी लीड रोल में दिखाई देंगे. इसके अलावा मनीष पॉल भी फिल्म का हिस्सा हैं. 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 08:30 PM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
विश्व
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
जनरल नॉलेज
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget