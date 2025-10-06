'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में धड़ल्ले से नोट कमा रही है. फिल्म वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज में भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई 'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है.

'कांतारा- चैप्टर 1' महज 5 दिन में 250 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

फिल्म ने दूसरे दिन 45.5 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

चौथे दिन भी 'कांतारा- चैप्टर 1' का कलेक्शन 63 करोड़ रुपए रहा.

वहीं अब फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

'कांतारा- चैप्टर 1' ने अब तक (रात 8 बजे तक) 19.21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'कांतारा- चैप्टर 1' बनी 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

'कांतारा- चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 244.46 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 'वॉर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 236.55 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन अब 'कांतारा- चैप्टर 1' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और साल 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. अब तक ये खिताब 'वॉर 2' के नाम था.

सुपरहिट हुई 'कांतारा- चैप्टर 1'

'कांतारा- चैप्टर 1' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म चार दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 335 करोड़ रुपए कमा चुकी है. 'कांतारा- चैप्टर 1' का बजट महज 125 करोड़ रुपए है और अब अपने बजट से करीब दोगुना कमाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है.

'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल अदा किया है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे कलाकार भी अहम रोल अदा करते दिखाई दिए हैं.