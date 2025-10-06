हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने वॉर 2 के रिकॉर्ड के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने वॉर 2 के रिकॉर्ड के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 5: 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई 'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नया कारनामा अंजाम दे रही है. अब फिल्म ने 'वॉर 2' को मात दे दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 06 Oct 2025 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में धड़ल्ले से नोट कमा रही है. फिल्म वीकेंड के साथ-साथ वीक डेज में भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई 'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. 

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' महज 5 दिन में 250 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • फिल्म ने दूसरे दिन 45.5 करोड़ और तीसरे दिन 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • चौथे दिन भी 'कांतारा- चैप्टर 1' का कलेक्शन 63 करोड़ रुपए रहा.
  • वहीं अब फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.
  • 'कांतारा- चैप्टर 1' ने अब तक (रात 8 बजे तक) 19.21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'कांतारा- चैप्टर 1' बनी 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 244.46 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 'वॉर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने 236.55 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन अब 'कांतारा- चैप्टर 1' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है और साल 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. अब तक ये खिताब 'वॉर 2' के नाम था.

सुपरहिट हुई 'कांतारा- चैप्टर 1'
'कांतारा- चैप्टर 1' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म चार दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 335 करोड़ रुपए कमा चुकी है. 'कांतारा- चैप्टर 1' का बजट महज 125 करोड़ रुपए है और अब अपने बजट से करीब दोगुना कमाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है.

'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल अदा किया है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे कलाकार भी अहम रोल अदा करते दिखाई दिए हैं. 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 08:21 PM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 War 2 Kantara Chapter 1 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget