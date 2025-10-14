ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. फिल्म ने एक नहीं कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स के रिकॉर्ड तो तोड़े ही, साथ ही अब बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है जो इसके पहले कन्नड़ सिनेमा की सिर्फ एक फिल्म ही बना पाई थी.

फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आए 13 दिन हो चुके हैं और हर दिन फिल्म दहाई के आंकड़ों में कमाई कर रही है. तो चलिए पहले फिल्म की कमाई जानेंगे फिर जानेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड है जो 'कांतारा चैप्टर 1' से बस इंचभर दूर रह गया है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने एक हफ्ते में 300 करोड़ी, 11वें दिन 400 करोड़ी और फिर 12वें दिन 450 करोड़ी बनकर शानदार परफॉर्म किया. अब आज 13वें दिन 5:10 बजे तक का कलेक्शन 5.52 करोड़ हो चुका है और फिल्म की टोटल कमाई 457.27 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' बनेगी सैंडलवुड की दूसरी 500 करोड़ी फिल्म, इंचभर की है दूरी

कन्नड़ सिनेमा इतिहास में सिर्फ एक फिल्म ही 500 करोड़ रुपये का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई थी और वो फिल्म है यश की 'केजीएफ चैप्टर 2'. इस फिल्म ने इंडिया में सैक्निल्क के मुताबिक, 859.7 करोड़ रुपये कमाए थे.

अब 'कांतारा चैप्टर 1' इस लिस्ट में शामिल होने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. फिल्म इस रिकॉर्ड से अब सिर्फ 42 करोड़ रुपये की दूरी पर है. जो आने वाले दिनों में पूरा होता दिख रहा है.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

इस फिल्म को 2022 की 'कांतारा' की ही तरह ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है और लीड रोल भी प्ले किया है. 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 5000 साल पुरानी किवदंतियों पर आधारित है. फिल्म में गुलश देवैया और रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं.