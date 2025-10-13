हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kantara Chapter 1 BO Day 11: 'कांतारा चैप्टर 1' ने दूसरे संडे काटा बवाल, 'सालार पार्ट 1' और 'बाहुबली' का किया शिकार, छप्परफाड़ है 11 दिनों का कलेक्शन

Kantara Chapter 1 BO Day 11: 'कांतारा चैप्टर 1' ने दूसरे संडे काटा बवाल, 'सालार पार्ट 1' और 'बाहुबली' का किया शिकार, छप्परफाड़ है 11 दिनों का कलेक्शन

Kantara Chapter 1 BO Day 11: 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी बंपर कलेक्शन कर कई फिल्मों के रिकॉर्ड को धूल चटा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 07:14 AM (IST)


ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है, शानदार शुरुआत के बाद, इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. इसी के साथ ये छप्परफाड़ कमाई कर रही है. रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपने दूसरे वीकेंड पर भी बवाल काट दिया. दूसरे शनिवार को इसने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था. चलिए यहां जानते हैं 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के दूसरे संडे यानी 11वें दिन कितनी कमाई की है?

'ांतारा चैप्टर 1' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' का जादू दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया ही था वहीं दूसरे वीकेंड पर भी इसने कोई कसर नहीं छोड़ी और खूब कमाई कर ली.  ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी द्वारी निर्देशित और स्टारर इस फिल्म ने पहले हफ़्ते में 337.4 करोड़ रुपये का धमाकेदार कलेक्शन किया था.

इसके बाद दूसरे हफ़्ते में, फिल्म ने 9वें दिन 22.25 करोड़ रुपये और 10वें दिन (दूसरे शनिवार) 75 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के साथ 39 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से 14.25 करोड़ रुपये अकेले हिंदी बाज़ार से आए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने दूसरे संडे रविवार को यानी 11वें दिन 39 करोड़ रुपये और जोड़े.
  • इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' का भारत में कुल कलेक्शन अब 437.65 करोड़ रुपये हो गया है.

कांतारा चैप्टर 1’ ने तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
कंतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1 ने कमाल कर दिखाय है. इस फिल्म ने रिलीज के 11दिनों में 437.65 करोड़ का कलेक्शन कर प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की सालार: भाग 1 - सीजफायर के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन को मात दे दी है. सालार ने 406.45 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ इसने  'बाहुबली: द बिगिनिंग' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने भारत में 420 करोड़ की नेट लाइफटाइम कमाई की थी.

'कांतारा चैप्टर 1' 500 करोड़ी बनने से कितनी दूर
कंतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1 ने रिलीज के पहले दिन से भी बॉक्स ऑफिस पर भरभरकर नोट छापे हैं. यहां तक कि रिलीज के दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में काफी तेजी देखी गई. फिल्म अब तक 437 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. इसकी रफ्तार देखते हुए लग रहै कि ये दूसरे हफ्ते में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. 500 करोड़ी बनने के लिए इसे 63 करोड़ कमाने की और जरूरत है. देखने वाली बात होगी कि कंतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1  इस उपलब्धि को कब हासिल कर पाती है. 

 

Published at : 13 Oct 2025 07:14 AM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
