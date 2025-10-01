Kantara Chapter 1 Advance Booking: ऋषभ शेट्टी ने रिलीज से पहले ही तोड़ दिया जॉली 'एलएलबी 3', 'जाट' और 'बागी 4' का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है सुनामी
Kantara Chapter 1 Advance Booking: कांतारा चैप्टर 1 का बज बहुत तगड़ा है. हर कोई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही तगड़ी कमाई कर ली है.
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का लोगों के बीच बहुत तगड़ा बज है इसी वजह से एडवांस बुकिंग में ये फिल्म छाई हुई है. फिल्म को रिलीज होने में एक दिन अभी बचा है और इस फिल्म ने अब तक कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस बुकिंग से करोड़ों में कमाई कर ली है. आइए आपको कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग के बारे में बताते हैं.
ऋषभ शेट्टी इन दिनों कांतारा चैप्टर 1 के प्रमोशन में लगे हुए हैं. साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई बस कांतारा चैप्टर 1 की बात कर रहा है. ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन करना मेकर्स के लिए प्लास प्वाइंट साबित हो रहा है.
बागी 3, जॉली एलएलबी 3 और जाट को छोड़ा पीछे
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस बुकिंग से 17.62 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स शामिल हैं फिल्म के अब तक 3.71 लाख टिकट बिक चुके हैं. 2 अक्टूबर की छुट्टी का कांतारा चैप्टर 1 को खूब फायदा होने वाला है.
- बता दें कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस बुकिंग से ही पहले कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसने जॉली एलएलबी 3 (12.5 करोड़), बागी 4 (13.2 करोड़), जाट (9.62 करोड़), स्काई फोर्स (15.30 करोड़) समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांतारा चैप्टर 1 रिलीज होने से पहले ही हर जगह छा गई है.
कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इसे ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है और मेन लीड भी वो ही नजर आ रहे हैं. फिल्म में कई नई कास्ट की भी एंट्री हुई है. हर कोई अब बस एक दिन का इंतजार कर रहा है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन धमाकेदार होने वाला है.
