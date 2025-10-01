रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं.एक के बाद एक आफतों से अनुपमा घिरती जा रही है. शो में अभी तक देखने को मिला कि परिवार के साथ अनुपमा वेकेशन पर निकल चुकी है. इसी बीच एक शख्स राही के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है.

हालांकि, अनुपमा उस आदमी की अच्छे से पिटाई करती है. अनुपमा को इस अंदाज में देख राही हैरान रह जाती है.शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि समर को देख अनुपमा बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है. अनुपमा के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि उसकी आंखों के सामने उसका मरा हुआ बेटा खड़ा है.

समर खोलेगा बड़ा राज

समर को देख वो खूब रोएगी.इस दौरान समर बताने वाला है कि उसकी मौत कैसे हुई थी. वो कहेगा कि अनुज की वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी. साथ ही वो अनुपमा के सामने एक और बड़ा राज खोलेगा. अनुपमा से समर कहने वाला है कि वो डिंपी के अलावा भी किसी और से प्यार करने लगा था और उसकी एक औलाद भी है.

अनुपमा इस बात को जान हैरान रह जाएगी. इतना ही नहीं वो समर के उस बच्चे की तलाश करने लगेगी.पहले तो अनुपमा को इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा. हालांकि, बाद में वो इस बात को परिवार के सामने रखेगी.

प्रार्थना खो देगी बच्चा

परिवार के लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर समर को डिंपी के अलावा और किससे प्यार था.इस ट्रिप के दौरान एक्सीडेंट भी होने वाला है, जिसमें प्रार्थना अपने बच्चे को खो देगी.एक बार फिर से परिवार के लोग अनुपमा से नफरत करने वाले हैं.

