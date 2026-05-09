प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से सजी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को काफी पसंद किया गया था. साल 2024 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया. अब दर्शक 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स 'कल्कि 2' की तैयार में जुट गए हैं. अब इस फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

दिसंबर 2027 में रिलीज होगी फिल्म

नाग अश्विन के निर्देश में बन रही साइंस-फिक्शन फिल्म 'कल्कि 2' पर तेजी से काम चल रहा है और ये फिल्म 2027 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'कल्कि 2' को दिसंबर 2027 में थिएटर्स में रिलीज किया जा सकता है. फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. इस बार फिल्म में भविष्य की दुनिया और पौराणिक संघर्ष को और बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा.

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अगले साल अप्रैल तक खत्म होगी फिल्म की शूटिंग

पिंकविला को फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि, 'कल्कि 2 की टीम प्रभास के साथ बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस की योजना बना रही है और इसके लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है. ये सीक्वल पहले पार्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल्कि की दुनिया में असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है.' बता दें कि 'कल्कि 2' की शूटिंग का बड़ा हिस्सा अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा. प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और साई पल्लवी तब तक अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर सकते हैं.

दूसरा पार्ट होगा और दमदार

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में भारी VFX और बड़े स्तर की वर्ल्ड बिल्डिंग होने की वजह से मेकर्स पोस्ट-प्रोडक्शन पर काफी समय देने वाले हैं. बताया जा रहा है कि 'कल्कि 2' का स्केल पहले पार्ट से भी ज्यादा बड़ा होगा. इस फिल्म को नाग अश्विन डायरेक्टर कर रहे हैं. फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. इस फ्रैंचाइजी को वैजयंती मूवीज प्रोड्यूस कर रही है.

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