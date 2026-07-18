बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा के फैंस को बड़ा तोहफा, वाराणसी फिल्म से 'मंदाकिनी' का नया लुक रिवील

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मुस्कुराए तो नजाकत, खामोश रहे तो आग,' बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा के फैंस को बड़ा तोहफा, वाराणसी फिल्म से 'मंदाकिनी' लुक हुआ रिवील

'मुस्कुराए तो नजाकत, खामोश रहे तो आग,' बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा के फैंस को बड़ा तोहफा, वाराणसी फिल्म से 'मंदाकिनी' लुक हुआ रिवील

Priyanka Chopra Varanasi Film New Look: फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी. फिल्म से उनका एक नया लुक सामने आ गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग  फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली हैं. दर्शक बड़े पर्दे पर उन्हें देखने के लिए बेताब हैं. फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी को रोल प्ले कर रही हैं. आज प्रियंका चोपड़ा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर मेकर्स ने उनकी 'वाराणसी' से उनका नया लुक रिवील कर दिया है.

वाराणसी फिल्म से 'मंदाकिनी' का नया लुक रिवील
निर्देशक एसएस राजामौली ने बर्थडे के मौके पर इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के नए लुक की दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीरों में प्रियंका 'मंदाकिनी' के किरदार में बेहद दमदार और बेबाक अंदाज में नजर आ रही हैं.  फोटो में प्रियंका चोपड़ा ऑल-ब्लैक लुक में नजर आ रही हैं. उनका अंदाज काफी दमदार दिख रहा है. 

दूसरी तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला.  वो मुस्कुराते हुए जोश से भरी नजर आ रही हैं, इस लुक को शेयर करते हुए एस.एस. राजामौली ने लिखा, 'मुस्कुराए तो नजाकत, खामोश रहे तो आग.'

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महेश बाबू संग डांस नंबर करती आएंगी नजर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू फिल्म में एक डांस नंबर करते नजर आएंगे. इससे पहले प्रियंका ने खुलासा किया था कि उन्होंने खुद एस.एस. राजामौली से फिल्म में एक डांस सीक्वेंस की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ एक बड़े और हाई-एनर्जी गाने की शूटिंग भी की.

बता दें, फिल्म 'वाराणसी' के साथ प्रियंका चोपड़ा के साथ महेश बाबू लीड रोल में 'रुद्र' के किरदार में दिखाई देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महेश बाबू फिल्म में भगवान श्रीराम का भी किरदार निभाएंगे और रामायण युद्ध पर आधारित करीब 20 मिनट का एक सीक्वेंस फिल्म का अहम हिस्सा होगा. वहीं, मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म के मुख्य विलेन 'कुंभ' की भूमिका में नजर आएंगे. 

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें, 'वाराणसी', 'आरआरआर' की सफलता के बाद एस.एस. राजामौली की पहली ओरिजिनल फीचर फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म होगी. फिल्म की कहानी कई महाद्वीपों में घूमती नजर आएगी, जिसमें अंटार्कटिका, अफ्रीका और वाराणसी जैसी जगहें भी अहम हिस्सा होंगी. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः Rajesh Khanna Death Anniversary: 55 साल बाद भी नहीं टूटा राजेश खन्ना का ये रिकॉर्ड, लगातार 3 साल तक किया था बॉक्स ऑफिस पर राज

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Published at : 18 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra VARANASI
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