ऋषभ शेट्टी ने छुपाकर रखा था दर्द, 'कांतारा चैप्टर 1' हिट होते ही दिखाई शूट के दौरान की डरावनी तस्वीरें, देखते ही रूह कांप जाएगी
Kaantara Chapter 1: साउथ के पॉपुलर स्टार ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर 'कांतारा चैप्टर 1' की शूटिंग से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.
कांतारा चैप्टर-1 की कामयाबी ने ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम को ना सिर्फ शिखर पर पहुंचाया है बल्कि फिल्म की छप्परफाड़ कमाई ने हर किसी को चौंका दिया है. लेकिन कांतारा की कामायाबी का ये सफर इतना भी आसान नहीं था. ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के क्लाइमैक्स शूट का एक ऐसा किस्सा सुनाया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा और ऋषभ शेट्टी की डेडिकेशन को सलाम करेगा.
कांतारा चैप्टर-1 की शूटिंग में आई ये मुश्किलें
कांतारा चैप्टर-1 की रिलीज को अभी 11 दिन ही हुए हैं और फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ चुकी है. इस फिल्म की शूटिंग के लिए ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने ना सिर्फ कड़ी मेहनत की बल्कि कई मुश्किलों का भी सामना किया. इस फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ऋषभ शेट्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर किया है.
क्लाइमैक्स के दौरान सूज गए थे ऋषभ के पैर
ऋषभ शेट्टी ने इस पोस्ट में अपने पैरों की एक तस्वीर पोस्ट की. ये तस्वीर फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान की है. इस तस्वीर में ऋषभ शेट्टी के बुरी तरह से सूजे हुए पैर दिखाई दे रहे हैं. पैरों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए ऋषभ शेट्टी ने किस दर्जे की मेहनत की होगी और कितना दर्द सहा होगा.
एक्टर ने फैंस को दिखाया अपना दर्द
ऋषभ शेट्टी ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के वक्त, पैर सूजा हुआ है, शरीर आराम से बैठा है. करोड़ों लोगों ने हमारे काम को देखा और पसंद किया है. ये सिर्फ उन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से ही संभव है जिन पर हम विश्वास रखते हैं. जिसने फिल्म देखी उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया.
पेन किलर्स लेकर एक्टर ने की थी शूटिंग
कुछ दिन पहले फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान भी ऋषभ शेट्टी ने क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में लगी मेहनत का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि हमने रात और दिन दोनों ही वक्त ये सीन शूट किया था. 10-15 दिनों तो बहुत कोशिश और मुश्किलों के बावजूद मैंने ये शूटिंग की लेकिन फिर मुझे पेन किलर्स लेना पड़ा. मैं थोड़ा आराम करता था फिर शूटिंग में लग जाता था.
कितना रहा कांतारा चैप्टर-1 का कलेक्शन?
कांतारा चैप्टर-1 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड 623 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है और वहीं भारत में ये फिल्म करोड़ 480 करोड़ रुपये अभी तक कमा चुकी हैं और तेजी के साथ 500 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है.
