हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाऋषभ शेट्टी ने छुपाकर रखा था दर्द, 'कांतारा चैप्टर 1' हिट होते ही दिखाई शूट के दौरान की डरावनी तस्वीरें, देखते ही रूह कांप जाएगी

ऋषभ शेट्टी ने छुपाकर रखा था दर्द, 'कांतारा चैप्टर 1' हिट होते ही दिखाई शूट के दौरान की डरावनी तस्वीरें, देखते ही रूह कांप जाएगी

Kaantara Chapter 1: साउथ के पॉपुलर स्टार ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर 'कांतारा चैप्टर 1' की शूटिंग से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 13 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

कांतारा चैप्टर-1 की कामयाबी ने ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम को ना सिर्फ शिखर पर पहुंचाया है बल्कि फिल्म की छप्परफाड़ कमाई ने हर किसी को चौंका दिया है. लेकिन कांतारा की कामायाबी का ये सफर इतना भी आसान नहीं था. ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के क्लाइमैक्स शूट का एक ऐसा किस्सा सुनाया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा और ऋषभ शेट्टी की डेडिकेशन को सलाम करेगा.

कांतारा चैप्टर-1 की शूटिंग में आई ये मुश्किलें

कांतारा चैप्टर-1 की रिलीज को अभी 11 दिन ही हुए हैं और फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ चुकी है. इस फिल्म की शूटिंग के लिए ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने ना सिर्फ कड़ी मेहनत की बल्कि कई मुश्किलों का भी सामना किया. इस फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ऋषभ शेट्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishab Shetty (@rishabshettyofficial)

क्लाइमैक्स के दौरान सूज गए थे ऋषभ के पैर

ऋषभ शेट्टी ने इस पोस्ट में अपने पैरों की एक तस्वीर पोस्ट की. ये तस्वीर फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान की है. इस तस्वीर में ऋषभ शेट्टी के बुरी तरह से सूजे हुए पैर दिखाई दे रहे हैं. पैरों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के लिए ऋषभ शेट्टी ने किस दर्जे की मेहनत की होगी और कितना दर्द सहा होगा.

एक्टर ने फैंस को दिखाया अपना दर्द

ऋषभ शेट्टी ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग के वक्त, पैर सूजा हुआ है, शरीर आराम से बैठा है. करोड़ों लोगों ने हमारे काम को देखा और पसंद किया है. ये सिर्फ उन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से ही संभव है जिन पर हम विश्वास रखते हैं. जिसने फिल्म देखी उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BookMyShow (@bookmyshowin)

पेन किलर्स लेकर एक्टर ने की थी शूटिंग

कुछ दिन पहले फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान भी ऋषभ शेट्टी ने क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग में लगी मेहनत का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि हमने रात और दिन दोनों ही वक्त ये सीन शूट किया था. 10-15 दिनों तो बहुत कोशिश और मुश्किलों के बावजूद मैंने ये शूटिंग की लेकिन फिर मुझे पेन किलर्स लेना पड़ा. मैं थोड़ा आराम करता था फिर शूटिंग में लग जाता था.

कितना रहा कांतारा चैप्टर-1 का कलेक्शन?

कांतारा चैप्टर-1 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड 623 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है और वहीं भारत में ये फिल्म करोड़ 480 करोड़ रुपये अभी तक कमा चुकी हैं और तेजी के साथ 500 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें - 

बर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 13 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
South Cinema Rishab Shetty Kaantara Chapter 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
UV F77 Super Street Detailed Walkaround | Auto Live
BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
साउथ सिनेमा
बर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
बर्थडे पर पति अल्लू की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget