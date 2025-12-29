'पेड्डी' से रिलीज हुआ जगपति बाबू का पोस्टर, सफेद बाल और बिखरे कपड़ों में पहचानना मुश्किल

'पेड्डी' को 2026 की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक माना जा रहा है, जिसका निर्देशन जाने-माने फिल्ममेकर बुची बाबू सना कर रहे हैं. इस फिल्म में ग्लोबल स्टार राम चरण नजर आएंगे, जो अपनी दमदार मौजूदगी और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं, वहीं फीमेल लीड में खूबसूरत जाह्नवी कपूर दिखाई देंगे. टीजर लॉन्च और फिल्म के गाने चिकिरी चिकिरी की जबरदस्त कामयाबी के बाद से दर्शक फिल्म से जुड़ी नई अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

जगपति बाबू का कैरेक्टर पोस्टर हुआ जारी

उत्सुकता को और बढ़ाते हुए, 'पेड्डी' के मेकर्स ने आज जगपति बाबू का कैरेक्टर पोस्टर जारी किया और उनके किरदार ‘अप्पलासूरी’ से सबको रूबरू कराया. इस पोस्टर में वह बिल्कुल नए और अलग लुक में दिख रहे हैं, जहां उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. सादे, बिखरे हुए कपड़े, सफेद बाल, काली-सफेद मूंछ और दाढ़ी, आंखों पर चश्मा पूरा रूप किसी गांव के आम आदमी जैसा लगता है.

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'शानदार @IamJagguBhai ‘अप्पलासूरी’ के रूप में पेड्डी से.' एक दमदार और असरदार किरदार में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार रखिए. इस पोस्टर ने फिल्म में उनके किरदार को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी है.

फिल्म से पहले गाना बन गया ग्लोबल हिट

'पेड्डी' का गाना 'चिकिरी चिकिरी' चार्ट्स पर छा गया है और फिल्म की चर्चा को जबरदस्त बढ़ा दिया है. जापान, यूएई समेत दुनियाभर के कई देशों से फैंस इस गाने के सिग्नेचर स्टेप को रीक्रिएट कर रहे हैं, वहीं यह गाना 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जिससे यह एक ग्लोबल हिट बन गया है. राम चरण, जाह्नवी कपूर, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकारों से सजी 'पेड्डी' का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं. यह फिल्म 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.