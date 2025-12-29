फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' उस टाइम बॉक्स ऑफिस पर आई जब कोई भी इंडियन फिल्म थिएटर्स में आते ही घाटे में जा रही थी. वजह थी रणवीर सिंह की 'धुरंधर'.

इतनी बड़ी इंडियन ब्लॉकबस्टर के सामने आकर भी ये साई-फाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ अच्छी कमाई करने में सफल रही, बल्कि 100 करोड़ी बन गई. इसके बाद इंडिया में साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई.

अब फाइनली ये फिल्म उस रिकॉर्ड को बनाने के करीब पहुंच चुकी है जो साल 2022 के बाद से इंडिया में कोई भी हॉलीवुड फिल्म नहीं बना पाई है. तो चलिए फिल्म की कमाई जानते हुए ये पता करते हैं कि आखिर वो रिकॉर्ड है कौन सा.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने एक हफ्ते में 109.5 करोड़ रुपये कमाए. 8वें और 9वें दिन की कमाई 7.65 करोड़ और 10 करोड़ रही. 10वें दिन 10.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ और अब आज यानी 11वें दिन 7:05 बजे तक फिल्म 3.31 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 141.21 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अवतार फायर एंड ऐश' 2022 के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली फिल्म बनी

'अवतार 3' 150 करोड़ी बनने से थोड़ी ही दूर बची है. इससे पहले ये रिकॉर्ड इसी फिल्म सीरीज के दूसरे पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' ने साल 2022 में बनाया था. इस फिल्म ने इंडिया में 391.40 करोड़ रुपये कमाते हुए इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई वाली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी बनाया है.

इसके बाद कई बड़ी हॉलीवुड फिल्में इंडिया में रिलीज तो हुईं लेकिन किसी ने भी 150 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'अवतार फायर एंड ऐश' को सैक्निल्क के मुताबिक 2200 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है इसने वर्ल्डवाइड 6825 करोड़ रुपये का कलेक्शन 10 दिनों में कर लिया है.