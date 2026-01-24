धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई

साउथ के सुपरस्टार धनुष इन दिनों डेटिंग को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मृणाल ठाकुर को डेट कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक धनुष और मृणाल 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक धनुष और मृणाल ने चुपचाप शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर शादी की एक वीडियो वायरल हो रही है. जिसे देखकर फैंस शॉक्ड हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों शादी के पंडाल में बैठे हुए हैं और उनके पीछे साउथ इंडस्ट्री के ढेर सारे सेलेब्स खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं. वीडियो में लापति विजय, सूर्या, तृषा कृष्णन, अजित, दुलकर सलमान, अनिरुद्ध रविचंदर और श्रुति हासन नजर आ रहे हैं. ये वीडियो कितनी सच है या नहीं आपको इसके पीछे का सच बताते हैं.

क्या है वीडियो की सच्चाई

धनुष और मृणाल ठाकुर की शादी का वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है बल्कि ये एआई जनरेटिड है. देव पाल नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- खबरों के मुताबिक, धनुष और मृणाल ठाकुर ने 22 जनवरी को चेन्नई में एक प्राइवेट फैमिली सेरेमनी में शादी कर ली है. उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी की डिटेल्स पर और जोर देते हुए लिखा-कोई ऑफिशियल फोटो नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं बस ये लीक हुई झलक जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. प्राइवेट सेरेमनी, बड़े इमोशन्स, एक यादगार पल.

View this post on Instagram A post shared by Dev Pal (@devaimation)

वर्कफ्रंट की बात करें तो धनुष आखिरी बार आनंद एल रॉय की तेरे इश्क में कृति सेनन के साथ नजर आए थे. इस फिल्म से धनुष ने बॉलीवुड में वापसी की है. वहीं दूसरी तरफ मृणाल की बात करें तो वो जल्द ही डकैत में अदि शेष के साथ नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. डकैत का क्लैश यश की टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होने वाला है.

ये भी पढ़ें: Border 2 Box Office Day 2: 'बॉर्डर 2' दूसरे दिन लाई बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, शाम 6 बजे तक कुल कलेक्शन 45 करोड़ के पार