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नौकरी छोड़ एक्ट्रेस बनीं अनन्या नागल्ला, पवन कल्याण संग इस फिल्म से बदली किस्मत
Ananya Nagalla Profile: साउथ एक्ट्रेस अनन्या नागल्ला ने अपनी एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और 'मल्लेशम' और 'प्ले बैक' जैसी फिल्मों में काम किया.
साउथ एक्ट्रेस अनन्या नागल्ला पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में खुद की पहचान बना रही है. तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली अनन्या ने बहुत कम समय में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा है. 2019 में फिल्म 'मल्लेशम' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अनन्या ने धीरे-धीरे इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाई है. उनकी सादगी, नैचुरल एक्टिंग और मेहनत की वजह से उन्हें दर्शकों से बहुत तारीफ मिली. इसी बीच आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 07:14 PM (IST)
Tags :'South Cinema' Ananya Nagalla
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