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हल्दी के रंगों में सराबोर दिखीं रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग रोमांटिक तस्वीरों ने लूटी महफिल
Rashmika-Vijay Haldi Photos: हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. विजय के साथ उनकी तस्वीरें फैंस को बहुत पसंद आ रही है.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है. दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के एक शानदार होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए. अब शादी के बाद रश्मिका अपनी वेडिंग सेरेमनी की खास झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गईं हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 08:32 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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