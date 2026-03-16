हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाहल्दी के रंगों में सराबोर दिखीं रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग रोमांटिक तस्वीरों ने लूटी महफिल

हल्दी के रंगों में सराबोर दिखीं रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग रोमांटिक तस्वीरों ने लूटी महफिल

Rashmika-Vijay Haldi Photos: हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. विजय के साथ उनकी तस्वीरें फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Rashmika-Vijay Haldi Photos: हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. विजय के साथ उनकी तस्वीरें फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है. दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के एक शानदार होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल हुए. अब शादी के बाद रश्मिका अपनी वेडिंग सेरेमनी की खास झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी हल्दी सेरेमनी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गईं हैं.

1/7
रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपनी हल्दी सेरेमनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. तस्वीरों में रश्मिका और विजय बहुत खुश और मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं. फोटो सामने आते ही फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दीं. हल्दी के इस फंक्शन में परिवार और दोस्तों के साथ खूब हंसी-मजाक और मस्ती देखने को मिली.
रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपनी हल्दी सेरेमनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. तस्वीरों में रश्मिका और विजय बहुत खुश और मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं. फोटो सामने आते ही फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दीं. हल्दी के इस फंक्शन में परिवार और दोस्तों के साथ खूब हंसी-मजाक और मस्ती देखने को मिली.
2/7
तस्वीरों के साथ रश्मिका ने कैप्शन में लिखा कि 'हल्दी. लेकिन सच कहूं तो यह हल्दी से ज्यादा होली जैसा लग रहा था. हम सब इतने रंग और हल्दी में भीग गए थे कि आज भी मेरे बालों में थोड़ा सा लाल रंग रह गया है और उस दिन हमने जितने भी गेम खेले, उनमें से लगभग सारे मेरी 'टीम ब्राइड' ने जीत लिए. आपको बता दूं कि उस दिन विज्जू यानी विजय भी मजाक में मेरी ही टीम यानी टीम ब्राइड में शामिल थे.'
तस्वीरों के साथ रश्मिका ने कैप्शन में लिखा कि 'हल्दी. लेकिन सच कहूं तो यह हल्दी से ज्यादा होली जैसा लग रहा था. हम सब इतने रंग और हल्दी में भीग गए थे कि आज भी मेरे बालों में थोड़ा सा लाल रंग रह गया है और उस दिन हमने जितने भी गेम खेले, उनमें से लगभग सारे मेरी 'टीम ब्राइड' ने जीत लिए. आपको बता दूं कि उस दिन विज्जू यानी विजय भी मजाक में मेरी ही टीम यानी टीम ब्राइड में शामिल थे.'
Published at : 16 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
वो रिकॉर्ड जो 'धुरंधर 2' छू भी नहीं पाएगी, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बावजूद रहेगा अफसोस!
वो रिकॉर्ड जो 'धुरंधर 2' छू भी नहीं पाएगी, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बावजूद रहेगा अफसोस!
मनोरंजन
लाइव शो में महिला डांसर को फेंकने पर भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा ने दी सफाई, कहा- मुझे मारने की कोशिश की गई
लाइव शो में महिला डांसर को फेंकने पर भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा ने दी सफाई, कहा- मुझे मारने की कोशिश की गई
मनोरंजन
जल्द शादी के बंधन में बधंगे विजय और तृषा कृष्णन? एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट
जल्द शादी के बंधन में बधंगे विजय और तृषा कृष्णन? एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट
मनोरंजन
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran- Israel War: America अकेला, Trump की 7 देशों से अपील बेअसर | Iran Israel War | Netanyahu
55,000 मीट्रिक टन LPG...कितने लोगों को मिलेगी राहत?
LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की जी-हुजूरी करने वाले शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि ईरान बोला- Thank You Pakistan!
ट्रंप की जी-हुजूरी करने वाले शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि ईरान बोला- Thank You Pakistan!
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
विश्व
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
आईपीएल 2026
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
CSK में जाने के लिए संजू सैमसन को कितना पैसा मिला है? रकम जान उड़ जाएंगे होश
ओटीटी
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
ऑटो
कुलदीप यादव की शादी में इस करोड़ों की MPV में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, चलता-फिरता महल है गाड़ी
कुलदीप यादव की शादी में इस करोड़ों की MPV में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, चलता-फिरता महल है गाड़ी
शिक्षा
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget