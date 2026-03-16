हल्दी के रंगों में सराबोर दिखीं रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग रोमांटिक तस्वीरों ने लूटी महफिल

तस्वीरों के साथ रश्मिका ने कैप्शन में लिखा कि 'हल्दी. लेकिन सच कहूं तो यह हल्दी से ज्यादा होली जैसा लग रहा था. हम सब इतने रंग और हल्दी में भीग गए थे कि आज भी मेरे बालों में थोड़ा सा लाल रंग रह गया है और उस दिन हमने जितने भी गेम खेले, उनमें से लगभग सारे मेरी 'टीम ब्राइड' ने जीत लिए. आपको बता दूं कि उस दिन विज्जू यानी विजय भी मजाक में मेरी ही टीम यानी टीम ब्राइड में शामिल थे.'