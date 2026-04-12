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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमादीपिका पादुकोण को राका के लिए अल्लू अर्जुन से मिली 7 गुना कम फीस?शॉकिंग गैप देख मचा हंगामा

दीपिका पादुकोण को राका के लिए अल्लू अर्जुन से मिली 7 गुना कम फीस?शॉकिंग गैप देख मचा हंगामा

साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर एटली इन दिनों अपनी मेगा बजट फिल्म राका को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. उनके इस फिल्म की स्टारकास्ट से लेकर बजट और कलाकारों की फईस तक चर्चा में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 01:24 PM (IST)
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अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राका को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस फिल्म में पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने को मिलेगी. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपये होने वाला है.

लेकिन, सबसे ज्यादा चर्चा इस फिल्म के स्टारकास्ट की सैलरी को लेकर है. रिपोर्ट के अनुसार अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के लिए काफी मोटी रकम वसूल की है.अल्लू अर्जुन को डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, राका फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने 175 करोड़ रुपये फीस चार्ज की है.

जानें दीपिका पादुकोण को मिली कितनी फीस

इस फिल्म में एक्टर को तीन रोल में देखा जाएगा. उनका एक कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर का हो, दूसरा हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर का होगा और तीसरा इन दोनों के पिता का कैरेक्टर प्ले करेंगे.एटली की इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को 25 करोड़ रुपये की फीस मिली है.

 
 
 
 
 
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अगर देखा जाए तो दीपिका की फीस अल्लू अर्जुन के मुकाबले सात गुना कम है.रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में रश्मिका मंदाना को भी सेकेंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाएगा. उन्होंने इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की है.

हालांकि, अभी तक राका के स्टारकास्ट की फीस को लेकर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. मालूम हो अल्लू अर्जुन के 44वें बर्थडे के मौके पर राका के फर्स्ट लुक पोस्ट पोस्टर को रिलीज किया गया था.उस पोस्टर में अल्लू अर्जुन का पूरा चेहरा देखने को नहीं मिला था.

 
 
 
 
 
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लेकिन, पोस्टर पर जो दमदार लुक देखने को मिला, उसने लोगों का ध्यान खींचा.बता दें इस फिल्म का टाइटल पहले AA22XA6 था. रिपोर्ट के अनुसार राका में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के अलावा मृणाल ठाकुर और जाह्नवी कपूर जैसे कलाकार भी नजर आ सकते हैं. इस फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग जल्द ही मुंबई में शुरू की जाएगी. कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:-ईशा सिंह ने इस पॉपुलर एक्टर संग की सगाई? वायरल रिंग पोस्ट से मचा हड़कंप

Published at : 12 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Allu Arjun Deepika Padukone' Raaka
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