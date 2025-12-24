साउथ के स्टार्स की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. फैंस को इनक फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है.विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपनी फिल्म राउडी जनार्दन की अनाउंसमेंट की है. इस फिल्म में उनका जबरदस्त लुक देखने को मिला है. ये एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है जिसका फर्स्ट लुक सामने आ गया है. विजय को इस लुक में देखने का बेसब्री से इंतजार है. मेकर्स इस फिल्म को अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की सोच रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो विजय का क्लैश नानी से होने वाला है और दोनों ही फिल्में गैंगस्टर ड्रामा होंगी.

नानी अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. फैंस उनकी नेचुरल एक्टिंग के दीवाने हैं. नानी भी अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके अगले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं. जिसे वो क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा.

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

विजय-नानी का होगा क्लैश

123 तेलुगू डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक नानी भी उसी समय सुजीत के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. द पैराडाइज की शूटिंग खत्म करने के बाद नानी सुजीत के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे. जो एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें कॉमेडी का टच भी है.

टियर-2 हीरोज में नानी और विजय देवरकोंडा की अच्छी फैन फॉलोइंग है और अगर उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराती हैं तो यह देखना वाकई दिलचस्प होगा. हालांकि, अभी काफी समय है और इंडस्ट्री के लगातार बदलते रिलीज कैलेंडर को देखते हुए अभी ये पक्का नहीं है कि फिल्मों में टक्कर होगी ही.

विजय देवरकोंडा की राउडी जानर्दन की बात करें तो इसका फर्स्ट लुक हाल ही में आया है जिसे देखने के बाद रश्मिका मंदान ने तारीफ भी की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर पोस्ट किया था.

ये भी पढ़ें: 68 की उम्र में भी कैसे इतने फिट हैं अनिल कपूर? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट