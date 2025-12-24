एक्सप्लोरर
68 की उम्र में भी कैसे इतने फिट हैं अनिल कपूर? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
Anil Kapoor Fitness Secret: आज अनिल कपूर अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. जानिए कैसे इस उम्र में भी वह फिट, जवान और एनर्जेटिक बने हुए हैं उनके वर्कआउट, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल सीक्रेट्स.
68 साल की उम्र में भी फिट और जवान दिखने वाले अनिल कपूर का जन्मदिन खास है! जानिए उनके वर्कआउट रूटीन, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के रहस्य जो उन्हें इतनी एनर्जेटिक रखते हैं.
1/9
2/9
Published at : 24 Dec 2025 03:01 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैमरस लुक, करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैमरस लुक, करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion