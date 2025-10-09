सबसे भयानक फिल्में, जिन्हें देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉलीवुड नहीं साउथ से हैं सारी

माइथोलॉजिकल फिल्मों को लेकर हमेशा से ही एक बड़ा क्रेज रहा है. फिक्शन स्टोरी के बावजूद रहस्य और रोमांच का जाल दर्शकों को इन फिल्मों के साथ एक अलग कनेक्ट पैदा करता है. लेकिन इस कैटेगरी में जितनी भी शानदार फिल्में है वो ज्यादातर साउथ इंडस्ट्री से हैं. ब्रह्मयुगम, कांतारा या फिर कांतारा चैप्टर-1 इन फिल्मों ने ना सिर्फ ताबड़तोड़ कमाई के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि हर मामले में क्रिटिक्स को भी लुभाया. आज बात करते हैं इन्हीं तीनों फिल्मों की, आखिर क्यों हैं ये खास और क्यों दर्शक हुए इन फिल्मों के दीवाने.

ब्रह्मयुगम - साल 2024 में रिलीज हुई सुपरस्टार ममूटी ये मलायलम फिल्म हर मामले में दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी थी. फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के मालाबार पर आधारित थी और इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स से लेकर एक्टर्स की नैचुरल एक्टिंग और कहानी की कसावट हर चीज कमाल की रही. ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित ये थ्रिलर फिल्म पल पल डराती है और एक रोमांच पैदा करती है. रहस्यमी जंगल के एक जर्जर मकान के मालिक के किरदार में ममूटी की एक्टिंग प्रभाव पैदा करती है.

कांतारा - ऋषभ शेट्टी की 2022 की कन्नड़ ब्लॉकबस्टर 'कांतारा’ तुलुनाडु के घने जंगलों से निकली एक सांस्कृतिक संदेश देती रोमाचंक फिल्म है. आदिवासी जीवन, भूमि अधिकार और दैवीय शक्तियों का ऐसा कॉकटेल इस कहानी में तैयार किया गया था कि दर्शक इस फिल्म के हर सीन को महसूस करते हैं. ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन और साथ ही पर्दे पर उनकी एक्टिंग और सिहरन पैदा करने वाला कोला नृत्य सबकुछ एक अलग अनुभव रहा. लोक संगीत के साथ इस फिल्म के VFX का मेल कुछ ऐसा बना कि जंगल भी जिंदा महसूस होता दिखता है. ये फिल्म ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी बल्कि क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की थी.

कांतारा चैप्टर-1 - कांतारा चैप्टर-1 के साथ 2025 में भी कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी ने वही जादू पैदा किया है. इस बार कहानी में ज्यादा धार और एक्टिंग में ज्यादा गहराई दिखती है. इसके अलावा फिल्म में VFX का ऐसा शानदार इस्तेमाल दिखता है जिससे मध्यकालीन युग पर्दे पर जीवंत दिखाई देता है. इस फिल्म का कन्नड वर्जन ही नहीं बल्कि हिंदी वर्जन भी ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है. पहले ही हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने 75 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. सभी भाषाओं की रिलीज की कमाई की बात करें तो ये सवा तीन सौ करोड़ के आसपास पहुंच चुका है.

